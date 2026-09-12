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El rey de copas quiere ser profeta en su tierra: comienza en Oviedo la Copa Iberdrola de bádminton

El Oviedo Caja Rural Asturias busca en casa su quinto título en su competición fetiche, donde también estará el gijonés Astures

Foto de familia de las jugadoras y los técnicos de la Asturiana, del Oviedo y del Astures. |

Foto de familia de las jugadoras y los técnicos de la Asturiana, del Oviedo y del Astures. | / FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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A. L.

Oviedo

La Copa Iberdrola, competición femenina en la que se enfrentan los mejores clubes de España, comienza hoy en Oviedo. Será el pistoletazo de salida de un fin de semana en el que doce equipos se enfrentarán por conquistar un título que ha dominado desde su creación el Oviedo Caja Rural Asturias, que ha ganado cuatro de sus ocho ediciones y que siempre se ha subido al podio. La única espina que le falta por quitarse es ganarlo en casa, en Oviedo, y hacerlo en plenas fiestas de San Mateo.

Entre los rivales que va a enfrentar el conjunto azul está el Siroko Astures, equipo gijonés que trata de consolidarse en la élite del bádminton español y busca un buen resultado en una competición en la que, sin duda, el rival a batir será el conjunto local, que busca su tercer título consecutivo.

El Oviedo Caja Rural Asturias busca su tercer título consecutivo

Los partidos se disputarán en el Corredoria Arena, un escenario clásico ya en el bádminton español. Los primeros partidos se disputarán a las 10:00 horas y entre ellos estará el debut precisamente del Siroko Astures, que se tendrá que enfrentar al Club Bádminton CIDE de Palma de Mallorca. A las 12:30 horas le tocará el turno al Oviedo Caja Rural Asturias, que se medirá al Soria CS24. A esa misma hora, el conjunto gijonés disputará su segundo encuentro, en esta ocasión ante el Recreativo IES La Orden.

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