El rey de copas quiere ser profeta en su tierra: comienza en Oviedo la Copa Iberdrola de bádminton
El Oviedo Caja Rural Asturias busca en casa su quinto título en su competición fetiche, donde también estará el gijonés Astures
A. L.
La Copa Iberdrola, competición femenina en la que se enfrentan los mejores clubes de España, comienza hoy en Oviedo. Será el pistoletazo de salida de un fin de semana en el que doce equipos se enfrentarán por conquistar un título que ha dominado desde su creación el Oviedo Caja Rural Asturias, que ha ganado cuatro de sus ocho ediciones y que siempre se ha subido al podio. La única espina que le falta por quitarse es ganarlo en casa, en Oviedo, y hacerlo en plenas fiestas de San Mateo.
Entre los rivales que va a enfrentar el conjunto azul está el Siroko Astures, equipo gijonés que trata de consolidarse en la élite del bádminton español y busca un buen resultado en una competición en la que, sin duda, el rival a batir será el conjunto local, que busca su tercer título consecutivo.
El Oviedo Caja Rural Asturias busca su tercer título consecutivo
Los partidos se disputarán en el Corredoria Arena, un escenario clásico ya en el bádminton español. Los primeros partidos se disputarán a las 10:00 horas y entre ellos estará el debut precisamente del Siroko Astures, que se tendrá que enfrentar al Club Bádminton CIDE de Palma de Mallorca. A las 12:30 horas le tocará el turno al Oviedo Caja Rural Asturias, que se medirá al Soria CS24. A esa misma hora, el conjunto gijonés disputará su segundo encuentro, en esta ocasión ante el Recreativo IES La Orden.
La Copa Iberdrola se decidirá mañana
Tras todo un día llenando de bádminton el Corredoria Arena, mañana llegará el turno para que los equipos clasificados se jueguen la Copa. Será a partir de las 12:00 horas cuando se disputen los partidos que determinarán del primer al cuarto clasificado. El Oviedo Caja Rural Asturias confía en estar ahí para mantener su dominio en una Copa Iberdrola en la que el Siroko Astures busca convertirse en la gran sorpresa.
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