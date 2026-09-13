Un buen Vetusta se marcha de vació de Sestao (2-0)

El Vetusta se quedó ayer sin premio en Las Llanas después de caer por 2-0 ante un Sestao River que supo aprovechar sus oportunidades para decantar un partido que el filial azul comenzó generando peligro.

El conjunto ovetense comenzó con buenas sensaciones y encontró en Iru uno de sus principales obstáculos. El guardameta local realizó una gran parada en el minuto 10 para desviar a córner un cabezazo del equipo visitante y evitar que el Vetusta pudiera adelantarse en el marcador. Siete minutos después, Iru volvió a intervenir para detener un disparo desde la frontal. El Vetusta seguía buscando el camino hacia la portería del Sestao y acumulaba las ocasiones más destacadas en este tramo inicial del encuentro.

El filial azul mantenía el control del partido y estaba siendo capaz de llegar con peligro, aunque el marcador continuaba sin moverse. El Sestao River resistía las acometidas visitantes y encontraba en su portero a uno de sus principales argumentos para mantener el empate. Cuando el encuentro encaraba la recta final de la primera parte llegó el golpe para el Vetusta. En el minuto 40, Zorrilla aprovechó un error en la zaga asturiana para definir con acierto y poner el 1-0 en el marcador. El tanto cambió el escenario de un primer periodo en el que el conjunto ovetense había dominado y había dispuesto de las mejores ocasiones. El Sestao River, sin embargo, logró marcharse al descanso por delante gracias a la acción de Zorrilla.

El Vetusta regresó del vestuario dispuesto a buscar la reacción y tuvo una nueva oportunidad en el minuto 53. Una buena combinación entre Zorrilla y Pau terminó con un disparo del primero por encima de la portería local. El filial azul seguía intentando encontrar una vía para igualar el encuentro, pero el Sestao River consiguió mantener su ventaja. El paso de los minutos obligaba al Vetusta a asumir la necesidad de buscar el gol del empate.

Los cambios comenzaron a llegar en ambos equipos y el conjunto asturiano trató de dar un nuevo impulso a su juego. Pero cuando el Vetusta trataba de mantenerse con opciones, el Sestao River volvió a golpear. En el minuto 71, Castañeda puso un córner preciso y Ugarte apareció para rematar de cabeza y establecer el 2-0. El segundo tanto dejó al filial azul ante una situación mucho más complicada.

De esta forma, el Vetusta se marchó de Las Llanas sin recompensa pese a haber protagonizado un buen inicio y haber dispuesto de las primeras ocasiones del encuentro. La falta de acierto ante la portería rival y, especialmente, el error que permitió al Sestao adelantarse terminaron condicionando el resultado para el conjunto asturiano.

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El 2-0 deja al Vetusta sin premio en un encuentro en el que tuvo opciones para haberse puesto por delante, pero en el que el conjunto local terminó imponiendo su eficacia. Por su parte, el Sestao River, más efectivo en los momentos decisivos, aseguró los tres puntos ante los 1.404 espectadores presentes en el Municipal de Las Llanas.