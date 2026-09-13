Un efecivo Alavés B supera al Llanera en el Pepe Quimarán (1-2)

El filial del Alavés se llevó los tres puntos de su visita a Llanera, teniendo más efectividad en las áreas y disponiendo de un goleador, Wilson, que con un tanto en cada parte fue decisivo para el conjunto vitoriano ante un equipo local que se entregó hasta el final sin obtener premio alguno.

Se presentaba el Llanera ante su afición en el retorno a la Segunda Federación tras su histórica temporada en Tercera, en la que logró el ascenso con una autoridad pasmosa, y tras sufrir una derrota la primera jornada en tierras cántabras, ante la Gimnástica, el entrenador Chuchi Collado hizo tres cambios en el once: Sergio Ordóñez, Ayub y Pablo Longo fueron titulares.

El Alavés B comenzó llevando la batuta, pero sin generar demasiado peligro, salvo en tiros lejanos. Fue en el minuto 13 cuando el visitante Wilson, de cabeza y picando un centro lateral, puso el 0-1 para el filial vitoriano.

La primera media hora se jugó durante mucho tiempo en el centro del campo. El Llanera, a medida que estaba llegando el final de los primeros 45 minutos, estiró las líneas y en el minuto 34 llegó el gol del empate para los locales al recoger Dani González un rechace dentro del área y, con la derecha, batir al portero visitante poniendo las tablas en el marcador.

Este mismo jugador, cinco minutos después, podía haber adelantado a los locales, pero un cruce magistral del capitán Sanz Mora lo evitó. Y, cuando se llegaba al descanso, de nuevo la tuvo el Llanera en un cabezazo de Pablo Longo que, con todo a su favor, remata a las manos del portero.

En la segunda parte de nuevo salieron mejor los visitantes, entrando por los dos extremos y por el medio, pero sin generar demasiado peligro. Sin embargo, de nuevo Wilson tuvo el acierto para en el minuto 58 aprovecharse de un despiste defensivo local, meter el pie y batir a Guillermo.

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A partir de ahí, el encuentro fue un ida y vuelta con muchos cambios del técnico local para buscar balones colgados tanto en balón parado como en saques de banda, pero el Alavés B tiró de oficio y se defendió bien.