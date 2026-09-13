Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: el Sporting mantiene el pleno

LEALTAD 1 PRAVIANO 2

Lealtad: Junquera (1);_Figar (1), Mateo (1), Marcos Blanaco (1), Isaac (1), Nacho (2), Aly (2), Riki Menéndez (2), Sergio Arias (1), Álex (2) y Michael (2). Cambios:_Óscar (1) por Isaac, min. 46. Héctor (2) por Sergio Arias, min. 60. Rubio (2) por Michael, min. 69. Praviano: Enol Muñiz (1);_Mateo Sierra (2), Dani Lara (2), Oriol (1), Luis Nuño (1), Juan Menéndez (2), Javi (1), Nistal (2), Beberide (2), Hugo Rodríguez (1) y Danny (2). Cambios:_Cipleu (1) por Nuño, min. 46. Carlos (2) por Nistal, min. 66. Sergiola (1) por Dani, min. 73. Josín (s.c.)_por Juan_Menéndez, min. 80. Goles: 0-1, min. 3:_Nistal. 0-2, min. 32:_Beberide. 1-2, min. 82:_Nacho. Árbitro:_Jorge Hernández (Gijón). Expulsó por doble amarilla al visitante Mateo Sierra, en el min. 90. Amonestó a los locales Mateo, Aly y Héctor, y a los visitantes Beberide y Sergiola. Les Caleyes:_unos 400 espectadores.

Un partido bastante igualado, en el que el Praviano consiguió hacer efectiva su superioridad en el tramo inicial del partido y en el que el Lealtad después mejoró y buscó la igualada por empuje y por ganas, proponiendo más, pero sin acierto en ataque.

SPORTING ATLÉTICO 3 LLANES 1

Sporting Atlético: Guille Iglesias (2);_Moha (2), Rodri Herrero (2), Lucas Ferreras (2), Pablo García (2), Dani Noya (2), Marco (2), Matabuena (2), Tzalo (3), Ferreres (2) y Miguel Conde (2). Cambios: Oriol Pallas (1) por Ferreres, min. 73. Norberto (1) por Dani Noya, min. 73. Mario Bustos (1) por Lucas Ferreras, min. 73. Sebas (1) por Pablo García, min. 80. Dani Paul (SC) por Matabuena, min. 88. Llanes: Damián (2); Leyder (2), Omar (2), Pablo Álvarez (2), Joseca (2), Richi (2), Mario Canal (2), Galo (2), Borja Llaca (2), Arturín (2) y Tato (2) Cambios: Bamba (1) por Borja, min. 60. Manu Sánchez (1) por Arturin, min. 60. Gonzalo Canal (1) por Mario Canal, min. 73. Torrontegui (1) por Pablo Álvarez, min. 80. Ferreira (0) por Galo, min. 80. Goles: 0-1, min. 44: Mario Canal. 1-1, min. 47: Tzalo. 2-1, min. 57: Miguel Conde. 3-1, min. 87:_Ferreira, en propia puerta. Árbitro: Rodriguez Montes (Nalón). Amonestó al local Pablo García, y a los visitantes Mario Canal y Nacho Gómez. Mareo: Unos 400 espectadores.

D. Blanco

Gijón

El Sporting Atlético suma su segunda victoria tras remontar en Mareo al Llanes. El filial, que había ganado en su estreno ante el Praviano, resolvió tras el descanso un encuentro que se le había complicado con el gol de Mario Canal cuando se acercaba el tiempo de descanso.

Los rojiblancos llevaron la iniciativa, aunque les costó superar a un rival bien organizado y dispuesto a salir al contragolpe. Ferreres puso a prueba a Damián con un centro chut y una falta cuyo rechace no pudieron aprovechar ni Pablo García ni Miguel Conde. El Llanes se adelantó tras un córner rematado por Mario Canal, que previamente había obligado a intervenir a Guille Iglesias.

La respuesta local llegó en el minuto 47, cuando una pared con Miguel Conde dejó a Tzalo solo ante Damián para empatar. Diez minutos después, Tzalo combinó con Marco y este asistió a Miguel Conde, que culminó la remontada.

Con ventaja, el filial movió el balón con tranquilidad y controló los intentos de contraataque visitantes. La sentencia llegó en el minuto 87, cuando Ferreira introdujo en su propia portería un envío al área.

El Sporting Atlético mantiene el pleno de puntos, mientras que el Llanes continúa sin puntuar tras sus derrotas ante el Mosconia y los rojiblancos.

COLUNGA 2 ASTUR 1

Colunga: Gelo (2);_Santi (2), Llaneza (2), Blanco (2), Abel Alba (3), Vicente (2), Manu (2), Ferre (2), Félix (2), Miguel Rodríguez (1) y Dani (2). Cambios:_David Moreno (2) por Manu, min. 46. Ávila (1) por Ferre, min. 60. Omar (1) por Dani, min. 70. Belo (1) por Félix, min. 70. Rodri (1) por Abel Alba, min 82. Astur: Barroso (1); Casariego (2), Said (2), Unai (1), Santi (1), Manu (1), Farpón (3), Mateo (2), Michi (2), Izan (1) y Toni (1). Cambios:_Miloud (1) por Santi, min. 70. De Castro (1) por Toni, min. 76. Bustillo (1) por Said, min. 76. Feito (1) por Casariego, min 85. Goles: 1-0, min. 12:_Manu. 2-0, min. 67:_Félix. 2-1, min. 78:_Farpón. Árbitro:_González Bello (Nalón). Amonestó a los locales Santi y Blanco, y a los visitantes Casariego y Mateo. Santianes:_250 espectadores.

Manolo

Colunga

El Colunga se impuso al Astur en un partido que dominó durante 70 minutos, pero en el que terminó sufriendo. Manu abrió el marcador tras una buena jugada de Dani por la banda. En la segunda mitad, Félix hizo el segundo de cabeza tras un centro de David Moreno. La reacción del Astur fue inmediata y Farpón recortó distancias.

El Astur se hizo con el dominio en el tramo final y estuvo muy cerca de rescatar un punto. En el minuto 94 dispuso de un penalti para establecer el empate, pero Farpón falló desde los once metros.

SAN MARTÍN 0 CONDAL 4

San_Martín: Adrián_Hevia (1);_Vega (1), Camblor (1), Jota (1), Ferrari (1), Jairo (1), Felipe (1), Pablo (1), Salas (1), Pereda (1) y Guillermo (1). Cambios:_Yago (1) por Vega, min. 60. Secades (1) por Pablo, min. 60. Marco (1) por Salas, min. 60. Raúl (1) por Guillermo, min. 60. Diego (s.c.) por Felipe, min. 80. Condal: Fueyo (1);_Mati (1), Rober (1), Juanma (1), Miguel (2), Bode (1), Darío (2), Isma Fagir (2), Mateo (2), Nelson_(1) y Lele (1). Cambios:_Muñiz (1) por Bode, min. 46. Iyán (1) por Isma Fagir, min. 51. Pablo (s.c.) por Mateo, min. 80. Mateo (s.c.) por Nelson, min. 80. Goles: 0-1, min. 35:_Darío. 0-2, min. 39:_Isma Fagir. 0-3, min. 51:_Darío. 0-4, min. 85:_Iyán. Árbitro:_Marcos Amor (Avilés). Amarilla a Camblor. El Florán:_Floja entrada.

Luis A. Martín

Sotrondio

El San Martín sigue sin ganar al caer en su debut en casa ante el Condal de Noreña, que ha regresado a Tercera de la mejor manera. El equipo local dominó los veinte primeros minutos y tuvo una ocasión muy clara por medio de Pereda. A partir de ahí, el equipo de Sotrondio fue a menos. El primer gol visitante llegó después de que el colegiado castigara una cesión que transformó Darío. Antes del descanso, el Condal encarriló el duelo por medio de Isma Fagir. En la segunda, el San Martín fue a remolque y el Condal sentenció. En el tramo final, el Condal redondeó la goleada con un tanto de Iyán que le sirve para sumar su segunda victoria en dos jornadas.

SIERO 0 ANDÉS 2

Siero: Ramón (2);_Pablo Sánchez (2), Estébanez (1), Edu Llosa (2), Gamarra (1), Noya (2), Fabrizio (1), Jorge (1), Samu Armayor (2), Sergio (1) y Pablo Rodríguez (2). Cambios:_Martín (2) por Fabrizio, min. 58. Dani (2) por Sergio, min. 58. Borja Montes (1) por Estébanez, min. 58. Figaredo (3) por Jorge, min. 58. Angelo (s.c.) por Armayor, min. 83. Andés: Topi (1);_Parro (2), Puma (1), Pastur (1), Varela (1), Enol (1), Iván_(1), Martín (1), Aitor (1), Nico (1) y Hugo_(1). Cambios:_Lanza (1) por Hugo Peña, min. 66. Mamadou (1) por Nico, min. 66. Hugo López (1) por Aitor, min. 66. Ángel (1) por Enol, min. 82. Pedro (1) por Iván, min. 82. Goles: 1-0, min. 54:_Armayor. 2-0, min. 86:_Figaredo. Arbitro: Elena Labra (Oviedo). Amonestó al local Martín y a los visitantes Varela, Enol y Martín. El Bayu: Unos 600 espectadores.

Jaime Río

Pola de Siero

El Siero tuvo el control del balón, pero en la primera parte el que llegó más al área fue el Andés, aunque sin llegar a generar grandes ocasiones. En la segunda mitad, el Siero se hizo con el dominio del duelo y comenzó a tener ocasiones para marcar. Primero tuvo una doble ocasión, con buenas actuaciones del portero. Se adelantó por medio de Samu Armayor tras un centro de Gamarra que remató el delantero de cabeza a la red. Tras el tanto y los cambios, mejoró el Andés, pero no fue capaz de inquietar a su rival. En el minuto 86 sentenció el Siero tras un balón largo que llega a Figaredo para que marque a placer.

AVILÉS STADIUM 0 L’ENTREGU 1

Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (1), Sergio González (2), Erasmo (2), Óscar Arruñada (1), Nacho García (2), Bryan (1), Guardado (2), Borja López (2), Pedro Riesgo (1) y David Heres (2). Cambios: Manu Rojo (2) por Arruñada, min. 62. Mogedas (2) por Erasmo, min. 70. Ángel Cuesta (1) por Borja López, min. 80. Darío (1) por Riesgo, min. 80. L’Entregu: Aitor (3); Enol (1), Saúl (2), Aitor Ferrero (1), Hugo Rey (2), Iván (2), Berto Arias (2), Somiedo (1), Monasterio (2), Mariscal (2) y Diego (1). Cambios: Baragaño (2) por Monasterio, min. 68. Carlos Carcedo (2) por Diego, min. 75. Mateo (2) por Iván, min. 85. Lucas (2) por Berto, min. 85. Adri del Oso (1) por Somiedo, min. 85. El gol: 0-1, min. 38: Berto Arias. Árbitro: Solís Núñez (Gijón). Amonestó a los locales Chechu Suárez, Borja López, y a Aitor Ferrero, Saúl y Enol. Muro de Zaro: unos 200 espectadores.

José Ignacio

Avilés

Partido igualado, en el que el Stadium llegó con claridad en el primer tiempo, pero se encontró con un buen Aitor bajo palos. Con menos llegada, pero más acierto, L’Entregu marcó el gol que sería el de la victoria en un centro de Iván raso al que llegó Berto antes que nadie.

En la segunda parte, el Stadium remó, pero un serio L’Entregu supo administrar su ventaja para llevarse la victoria. David Heres tuvo el empate.

MOSCONIA 2 GIJÓN INDUSTRIAL 0

Mosconia: Ardura (2); Guti (3), Uche (3), Pelayo Pérez (3), Sergio Ríos (3), Tuñón (1), Romaric (1), Pablo Sánchez (2), Iván Elena (3), Morcillo (3) y Landry (2). Cambios: Samu (2) por Tuñón, min. 46. Nico Arce (1) por Romaric, min. 62. P. Leiza (1) por Uche y Borja Alonso (1) por Pablo Sánchez, min. 75. Pape por Sergio Ríos, min. 81. Gijón Industrial: Nacho Rubiera (2); Quintín (2), Lucas (2), Rueda (2), Meana (2), Saúl Fernández. (2), Borja Prieto (2), Felgueroso (2), Argüelles (2), Diego González (2) y Noé. (2). Cambios: Manducci (2) por Saúl y Adrián (2) por Borja Prieto, min. 69. Saha (1) por Javi Meana e Iván Rubiera (1) por Lucas, min. 78. Goles: 1-0, min. 55: Iván Elena. 2-0, min. 81: Sergio Ríos. Árbitro: Diego Valdés Díaz (Oviedo). Sin tarjetas. Marqués de la Vega de Anzo.

N. L.

Grado

El Mosconia sale líder de su enfrentamiento en casa ante el Gijón Industrial. El cuadro de Grado lidera la tabla de Tercera Federación gracias a los tantos de Iván Elena y de Sergio Ríos, ambos en la segunda parte del encuentro. Por su parte, el Industrial se cve relegado a la mitad de la clasificación, en el undécimo puesto, tras los dos primeros partidos de competición. El cuadro gijonés marcha con tres puntos, mientras que los moscones acumulan seis al ganar sus dos enfrentamientos. Cabe destacar también que el colegiado no tuvo que mostrar ninguna tarjeta.

LANGREO 2 COVADONGA 2

Langreo: Adrián_Torre (2);_Berto González (2), Álvaro Escobar (1), Fer Villar (1), Somo_(1), Iván González (2), Aarón Quintana (1), Montequín (1), Borja Vicente (2), Omar Álvarez (1) y Marcos Legaz (2). Cambios:_Jorge Argüelles (1) por Álvaro_Escobar, min. 65. Jandro (1) por Borja Vicente, min. 66. Edgar (s.c.) por Fer Villar, min. 79. Breijo (s.c.) por Omar Álvarez, min. 88. Covadonga: Buru (2);_Nino (1), Trabanco (2), Sergio Madrigal (2), David Ruiz (1), Michel Secades (2), Xurde Méndez (1), Vicente (2), Álex Arias (2), Carlos Cid (1) y Fassani (1). Cambios:_Bauti (1) por David Ruiz, min. 46. Hugo Salinas (1) por Nino, min. 46. Pablo Tineo (1) por Fassani, min. 55. Nico Fernández (1) por Trabanco, min. 61. Toquero (2) por Michel_Secades, min. 69. Goles:_1-0, min. 23:_Berto González. 2-0, min. 43:_Borja Vicente. 2-1, min. 45:_Michel Secades. 2-2, min. 78:_Toquero. Árbitro:_Agoultim Boumater (Oviedo). Amonestó por el Langreo a Berto González, Fer Villar y Omar Álvarez, y por el Covadonga a David Ruiz, Toquero y Nico Fernández. Nuevo Ganzábal: unos 600 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los socios fallecidos.

Dani Ruiz

Langreo

El duelo entre dos de los candidatos a estar arriba, el_Langreo y el Covadonga, acabó en tablas después de que el equipo ovetense igualara los dos goles de ventaja que cogió su rival. Se le sigue negando la victoria al Unión Popular de Langreo, que después de ponerse por delante en el marcador con dos goles de ventaja vio como en el añadido de la primera Míchel Secades recortaba distancias y, ya en la segunda parte, Toquero, que llevaba diez minutos en el campo, puso el tanto del empate con un gran disparo al palo corto de Adrián_Torre.

Salió mejor al partido el Langreo, ya que tuvo dos ocasiones de inicio con el mismo protagonista, el punta Marcos Legaz. La primera se le fue un poco alta por encima del larguero y la segunda se encontró con una buena intervención del meta visitante Buru.

El Cova, que comenzó un poco atrás, sobre todo por mérito del Langreo, a medida que fueron pasando los minutos se fue estirando. En el 28, con el 1-0 en contra, Vicente, solo, remató ante Adrián Torre y el balón se fue rozando el larguero. El primer tanto del Langreo, obra de Berto González, llegó en un gran disparo arriba que entró casi rozando la escuadra. El segundo fue de Borja Vicente, que picó el balón cuando salió el portero. Parecía que el resultado iba a ser de tablas, pero el Cova supo contestar. N

CAUDAL 2 CEARES 1

Caudal: Álex González (1);_Cris Ebea (1), Alburquerque (2), Julio Rodríguez (2), Borja Rodríguez (2), Lucas Suárez (2), Kike Fanjul (2), Isma Cerro (3), Julio Delgado (2), Cris Acerete (2) y Jairo Cárcaba (1). Cambios:_Óscar Fernández (1) por Kike Fanjul, min. 65. Dani_Palacio (2) por Jairo Cárcaba, min. 78. Josín (2) por Alburquerque, min. 78. Ceares: Guille (2);_Gil Zapico (2), Nacho Antuña (2), Pablo Castiello (2), Héctor Zuazua (3), Enol Martínez (2), Mario Buelga (2), Pelayo Avanzini (1), Álex Feito (2), Pedro González (2) y_Nelson Cano (2). Cambios:_Álvaro Ferreira (2) por Nacho Antuña, min. 46. Madeira (1) por Mario Buelga, min. 67. Robert (2) por Nelson Cano, min. 67. Eric Álvarez (s.c.) por Álex Feito, min. 82. Goles: 1-0, min. 40:_Lucas Suárez. 1-1, min. 60:_Nelson_Cano. 2-1, min. 89:_Isma Cerro. Árbitro: Carlos Martínez Illescas_(Oviedo). Amonestó a los visitantes Guille y Nelson_Cano. Hermanos Antuña:_unos 350 espectadores. Antes de iniciarse el partido se le entregó al local Kike Fanjul una camiseta por sus 100 partidos como jugador del Caudal de Mieres.

D. R.

Mieres

El_Caudal sigue con paso firme en este inicio de Liga, con dos victorias en las dos primeras jornadas, lo que le permite asentarse en los puestos altos de la tabla.

El_Caudal salió desde el inicio en busca de la victoria y, pese a notar un poco el desgaste físico de esta semana de Copa en Salamanca, el técnico Adrián_González supo dosificar a los suyos, que tuvieron ocasiones para haber obtenido un resultado más amplio. Antes del primer gol, ya tuvieron dos ocasiones muy claras Julio_Delgado y_Cris Acerete, con sendos remates de Julio Delgado y Cris Acerete. La tuvo también Jairo Cárcaba y Julio Rodríguez de cabeza.

El primer gol del Caudal llegó en el minuto 40, cuando Lucas Suárez enganchó un gran disparo para marcar por la escuadra y llevarse la ovación del público. Tuvo ocasiones el Ceares, de Nelson_Cano y_Mario Buelga.

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En la segunda parte, el_Caudal siguió dominando y generando ocasiones. Sin embargo, el_Ceares, a la hora de juego, puso las tablas después de que Nelson Cano rematar un buen centro de Álex Feito. Las ocasiones seguían llegando, pero sin acertar. Cuando parecía que el empate iba a ser el resultado final, a un minuto final, el veterano Isma Cerro batió a Guille con un gran disparo imparable para Guille.