El Lobas Alimerka Oviedo Balonmano Femenino logra su primera victoria en su regreso a la élite en el Florida Arena (21-18)
El equipo asturiano de la Liga Guerreras Iberdrola se impone al Pozuelo en un alarde defensivo
El Lobas Alimerka Oviedo Balonmano Femenino ha vuelto a la Liga Guerreras Iberdrola para luchar hasta el final por quedarse en ella. El equipo que entrena Manolo Díaz dio una exhibición defensiva para llevarse la victoria por 21-18 en su primer partido en casa, en el que se enfrentaba al Soliss Pozuelo de Calatrava, todo un espaldarazo para un equipo que luchó hasta el final de la temporada pasada por el ascenso y que después tuvo que seguir peleando para lograr los apoyos económicos necesarios para competir en la máxima categoría.
Lobas Alimerka Oviedo: Aida Fernández, Jimena Merino (2), Carmen García-Calvo (2), Marta da Silva (1), Andrea Roda (3), Lisa Chiagozie (4), Camila Méndez (2) -siete inicial-, Celia Rojo (2), Claudia Juan (3), Teresa Rodríguez (1), Lucía Vacas (1), Begoña Otero y Lucía del Corro.
Soliss BM Pozuelo de Calatrava: Paula Quiles, Lucía Chumillas (6), María Laguna (1), Noelia Delfa (4), Sol Azcune (1), Martina Layus (2), Lucía Dalle Crode -siete inicial-, Daniela Vaucher (2), Paula Moya (1), Elena Díaz, Andrea Suárez, María Montoro, Martina Hoh, Antonia Sánchez, Sofía Ballada (1) y Celia López.
Árbitros: Beatriz del Valle Encuentra y Patricia del Valle Encuentra (Andalucía). Excluyeron a las locales Andrea Roda y Marta da Silva, y a las visitantes María Montoro (3), Martina Hoh y Sofía Ballada. Descalificadas la local Lisa Chiagozie y las visitantes María Montoro y Sol Azcune.
Parciales: 1-0, 3-1, 6-2, 8-2, 9-5, 11-8 (descanso), 13-11, 14-13, 17-15, 18-16, 20-16 y 21-18.
Incidencias: Florida Arena, 400 espectadores. La Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo tocó el “Asturias, patria querida” en los prolegómenos del partido, que fue retransmitido en directo por Teledeporte.
Una victoria coral con protagonismo para Lisa Chiagozie
Fue una victoria coral, en la que el peso goleador del equipo local fue compartido, siendo la máxima realizadora Lisa Chiagozie, con cuatro tantos. El equipo de Oviedo tuvo siempre la iniciativa en el marcador, pasando sus momentos más complicados en el inicio del segundo tiempo, cuando el Pozuelo se puso a un gol e hizo temer por la victoria. Pero las de Manolo Díaz reaccionaron bien para de nuevo coger distancia en el marcador y sumar una victoria que tiene un enorme valor.
El Lobas volverá a competir el 3 de octubre
El equipo asturiano se toma ahora un respiro tras las dos primeras jornadas, ya que su partido de la tercera jornada está aplazado por los compromisos de su próximo rival, el Sporting La Rioja, y volverá a competir en Liga el 3 de octubre en la cancha del Morvedre.
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