El Marino cae ante un Ourense que le superó en juego (0-2)

El Marino no tuvo su tarde ante el Ourense, que le superó en el juego y en el marcador. Aun así, el conjunto local salió bien partido y dispuso de un disparo de Samu Pérez que detuvo el meta Diego. A los seis minutos, Samu Montes remató muy alto desde el interior del área.

El Ourense, por su parte, aprovechó su primera llegada para marcar tras un centro de Miguel Cera desde la línea de fondo que controló Marquitos con mucha calidad y, rápidamente, armó un disparo con la izquierda que se coló por el poste derecho de la portería local.

El tanto dejó tocado al Marino y el conjunto gallego comenzó a manejar el partido, dominando además las acciones a balón parado. En el minuto 22, Iker Punzano lanzó un córner que remató Algisi, desviando Dennis en una buena intervención. Poco después, en el minuto 38, el visitante Buide remató de cabeza demasiado cruzado.

Un minuto después, un centro de Basurto lo controló el local Morales y su disparo se estrelló en un defensa. Al filo del descanso, otro centro de Basurto lo intentó rematar de cabeza Morales, pero el central Algisi le incomodó lo suficiente el remate para que no fuera del todo acertado. Una primera mitad en la que el colegiado fue muy permisivo al dejar perder tiempo al meta visitante, cuando el reglamento ahora indica que no debe ser así.

Tras el descanso lo intentó el Marino con buenas acciones de Basurto por banda izquierda y en el minuto 54 un centro chut de Borja Álvarez lo paró el meta Diego. A la hora de juego llegó el segundo mazazo para el Marino en un córner lanzado por Domi Fernández, que remató de cabeza a la red Algisi, batiendo al meta local.

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El Marino lo siguió intentando, pero, salvo alguna acción aislada, el meta visitante Diego García no hizo ni una sola parada importante ante un querer y no poder de un Marino que no tuvo un buen día. Los jugadores visitantes, que en su mayoría estuvieron la temporada pasada en Primera Federación, controlaron el juego, sobremanera tras el tempranero gol, que dejó tocado anímicamente al Marino.