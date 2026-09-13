Las monomarcas, para Llinares, Santana y Dorado

Si la primera jornada dejó la lucha por la victoria absoluta en el rally vista para sentencia, algo así pasó en dos de las tres fórmulas monomarcas de promoción que puntuaban en esta edición del rally Blendio Princesa. El alicantino Tomás Llinares hizo buenos los pronósticos en la Clio Trophy Spain Tierra y se llevó el triunfo.

Kilian Santana, ganador de la Copa Dacia con el Sandero Eco Cup. | RFEDA

El líder del certamen de Renault no dio opción a sus rivales y aventajó en 37.2 segundos a Jaime López y en 4 minutos 23 segundos y 3 décimas al malagueño Salvador España.

Jesús Puras conversa con Ager Dorado. | RFEDA

En la Sandero Cup de Dacia, la segunda etapa la protagonizó el asturiano Hugo Rodríguez, que firmó el mejor tiempo en cinco de las seis especiales del día. La remontada no le sirvió para alzarse con la victoria, pero sí para alcanzar la segunda plaza a 1.01.2 minutos del canario Kilian Santana. Tercero terminó el madrileño David de la Osa a 1 minuto 45 segundos y 3 décimas del vencedor.

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La emoción de las tres mono marcas se la llevó la Copa Kobe de Rallies de Toyota. A falta de dos tramos, el hispano argentino Mario Morillo dominaba el rally sin problemas, pero una salida de carretera en la penúltima especial colocó al frente al el sopeloztarra Ager Dorado con tan solo 24.0 segundos sobre Raúl Carrasco, que se había hecho con el scratch en cuatro de los cinco tramos disputados ayer. Al final, una avería del segundo en el último tramo dejó la victoria en bandeja de plata a Dorado, que terminó con 2 minutos 58 segundos 1 décima sobre Mario Folgueral y 6 minutos 34 segundos 7 décimas sobre Virginia de León. Recordemos que de las monomarcas han salido pilotos como Alejandro Cachón, Diego Ruiloba y Roberto Solís entre otros.