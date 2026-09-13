Las mujeres ganan terreno en el rally Princesa de Asturias: "antes éramos muchas menos"

Un rally es una ciudad dentro de una ciudad. Un mundo en miniatura en el que habita gente que, a base de pasar mucho tiempo juntos, forma una gran familia. Una familia en la que las mujeres van ganando terreno, ocupando lugares que hasta hace poco les estaban vedados. Patricia Rodríguez Rubiera, Nuria Pons y Daniela Gómez son tres ejemplos que podemos encontrar estos días en el Rally Princesa de Asturias.

La asturiana Patricia controla que los participantes de las copas de Renault y Dacia compitan en igualdad de condiciones, la mallorquina Nuria pilota y la gallega Daniela es jefa de mecánicos del coche de Pons en Skoda, en la que también compite el asturiano José Antonio Suárez, "Cohete", ganador del rally. La pasión de Patricia por el rally es previa a que se convirtiera en su profesión: "Desde pequeñita iba con mis padres a las carreras, me llevaban a las asistencias, me llevaban con ellos. Había mucha afición en casa y fue una afición que caló muchísimo", enfatiza. Tanto que probó prácticamente todas las caras del automovilismo, hasta piloto.

Daniela Gómez, a la izquierda, y Nuria Pons. / Irma Collín

De la afición a hacer del automovilismo su profesión

En estos momentos forma parte del staff de la Clio Trophy Spain y la Sandero Eco Cup, las competiciones de Renault y Dacia: "Al final corren una copa que tiene que ser en igualdad de condiciones técnicas, a nivel del coche y deportivas". También debe estar pendiente de los participantes cuando aparece cualquier contratiempo: "Que tengan las mismas oportunidades y que, si tienen cualquier problema, nosotros estemos ahí para darles soporte".

Otra de las singularidades de su historia es que Patricia estudió Magisterio de Infantil y Primaria, comenzó un máster, preparó oposiciones e incluso consiguió un contrato como interina. Pero las carreras seguían ocupando sus fines de semana y acabaron ganando. "Para mí era un hobby y desde 2023 estoy trabajando en ello, ha pasado de ser mi afición a mi trabajo". El calendario tampoco permite otra cosa: "En un rally del Nacional puedes estar viajando desde el martes o el miércoles. Tenemos 30 o 40 carreras al año y es imposible compatibilizar las dos cosas". Una profesión que para ella es "un lujo". "Una marca ha confiado en mi trabajo, ha confiado en la experiencia que tenía y me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos. Es un orgullo", añade.

Patricia forma parte además de la Comisión de Mujer y Motor de la Federación Española de Automovilismo. "Antes había muchísimas menos mujeres. En la época de mi madre era muy raro ver mujeres, pero ahora es muy habitual y hay profesionales muy válidas".

Nuria y Daniela, un equipo femenino basado en la confianza

Muy cerca de Patricia se encuentran Nuria y Daniela, una pareja nada casual: "Yo ya tenía relación con ella y la conocía porque el año pasado fue mecánica de José Antonio (Suárez, "Cohete"). Pero este año, al compartir equipo, le dije: ‘Quiero un equipo totalmente femenino’. Pienso que las mujeres también podemos estar ahí con los hombres", explica Nuria. Para la piloto, la confianza es fundamental: "En un equipo lo que tiene que haber es mucha comunicación, mucha confianza. A tramos salgo prácticamente tranquila porque sé que ella lo lleva todo controlado y que todo en el coche está perfecto", insiste.

Daniela buscó desde la formación una entrada directa al mundo del motor. "Hice un ciclo de automoción de competición y empecé haciendo las prácticas en la escudería que llevaba Cohete. Entonces me ficharon, empecé en mecánica haciendo lo más sucio, digamos, y ahora, gracias a ella, que me ha dado la oportunidad, acabo siendo jefa".

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Después de tres temporadas con Cohete se ha embarcado en el proyecto con Nuria: "A este proyecto tan chulo de chicas me uní a la primera, sin pensarlo", sentencia con orgullo.