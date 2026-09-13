El Oviedo luchará por su quinta Copa Iberdrola

El Oviedo Caja Rural Asturias cumplió con los pronósticos y se clasificó invicto para disputar las semifinales de la Copa Iberdrola, que aspiran a conquistar por quinta vez y por primera vez como anfitriones. El equipo azul luchará hoy, a las 9:30 horas, por una plaza en la final con el Athlos Ourense. La otra semifinal la disputarán el C.E.R. Vigo y la A. D. Cura Mora, de Cáceres. El Astures gijonés, por su parte, logró ganar en su último partido al Burgos y peleará hoy por el noveno puesto.

La final tendrá lugar a las 12:00 horas y con ella se culminará la fiesta del bádminton que se está viviendo durante el fin de semana en el Corredoria Arena y que comenzó con un homenaje a la capitana de las Lobas, Celia Roja, por su ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.