El Oviedo luchará por su quinta Copa Iberdrola
El equipo azul se mete en semifinales y el Astures peleará por la novena plaza
L. N.
El Oviedo Caja Rural Asturias cumplió con los pronósticos y se clasificó invicto para disputar las semifinales de la Copa Iberdrola, que aspiran a conquistar por quinta vez y por primera vez como anfitriones. El equipo azul luchará hoy, a las 9:30 horas, por una plaza en la final con el Athlos Ourense. La otra semifinal la disputarán el C.E.R. Vigo y la A. D. Cura Mora, de Cáceres. El Astures gijonés, por su parte, logró ganar en su último partido al Burgos y peleará hoy por el noveno puesto.
La final tendrá lugar a las 12:00 horas y con ella se culminará la fiesta del bádminton que se está viviendo durante el fin de semana en el Corredoria Arena y que comenzó con un homenaje a la capitana de las Lobas, Celia Roja, por su ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.
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