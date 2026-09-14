Fuerte derrota (11-2) de El Gaitero Rodiles en su primer desplazamiento
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El Gaitero Rodiles sufrió una dura derrota (11-2) en la segunda jornada de la Primera División femenina de fútbol sala, en el que fue el primer desplazamiento de la historia del club de Villaviciosa en la máxima categoría. El equipo asturiano perdió en la cancha de unos de los equipos más potentes de la competición, el Poio Pescamar gallego, que se coloca ahora al frente de la clasificación. El calendario para el Rodiles está siendo muy duro, jugando la primera jornada ante el actual campeón de Liga, el Navalcarnero, ante el que perdieron por 1-4, y ahora ante otro de los aspirantes a estar en la zona alta de la clasificación y a luchar por conquistar el título de la máxima categoría.
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