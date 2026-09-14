José Antonio Suárez "Cohete", ganador del Rally Princesa de Asturias: "La victoria me acerca más al título y a alcanzar más récords"
"Ganar no fue fácil, cometí errores y los rivales se me acercaban y no podía despistarme en ningún tramo cronometrado; no hubo tregua"
"Es cierto que fui el que menos errores cometí y gestioné bien la ventaja que iba sacando y que me ofrecían tramo a tramo mis rivales", manifestó ayer el praviano José Antonio Suárez "Cohete", ganador de la 63.º edición del rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo a LA NUEVA ESPAÑA. El Suárez "Cohete" de estas dos últimas temporadas es nuevo tanto a nivel deportivo como personal, y eso se nota en los resultados en los rallies y en su día a día. Sosegado y más tranquilo ya no es "el fiu de Chema va como un cohete". Y de ahí el apodo con el que se inició en los rallies.
El sábado ganó la 63.º edición del Princesa. Suma ya más victorias que nadie y camina con paso firme hacia un nuevo título nacional, que le llevarían a superar los del alicantino Miguel Fuster y acercase a los nueve del cántabro Jesús Puras.
Si, pero ellos en asfalto y yo en tierra, asfalto y mixto.
¿Qué supone esta victoria?
El poder ofrecer una enorme alegría a mis patrocinadores y a mi equipo.
Ya está más cerca de un nuevo título Nacional.
Indudablemente me voy acercando a los objetivos marcados al inicio del año.
¿Y qué le supone?
Me acerco a los títulos que tienen Puras (9) y Fuster (6).
En Llanes, dentro de menos de quince días, ¿cantará el alirón?
Las matemáticas dirán... O puede que en Cataluña.
La carrera fue casi perfecta.
Corrimos cuando tocaba y controlamos.
Sin sustos relevantes, pero sustos hubo. ¿Dónde y cuáles?
En el primer tramo al inicio creí que habíamos pinchado y de ahí que Ruiloba fuese delante en el primer tercio. Luego remontamos y empatamos.
¿Sus rivales se lo pusieron fácil?
Mis rivales cometieron errores mayores perdiendo más tiempo.
Pero se le escapó el TC Plus.
Si, ahí cometí un error. Iba a por el scratch, había conservado ruedas en los dos primeros tramos del sábado y pinché por ceñir mucho en un interior izquierdo. Fue mi error.
En general, todo fue tranquilo al ver que Ruiloba venía lejos
Sí, pero remontaba rápido empujando a Iván Ares y Sergi Pérez, que se me acercaban. No podía ceder.
Pero todo resultó perfecto
Cierto, el Skoda Fabia y los neumáticos Michelin muy bien, así como el trabajo del equipo.
¿En algún momento vio peligrar la victoria?
No, aunque en los pinchazos nunca se sabe cuánto tiempo pierdes y los daños mecánicos que se puedan ocasionar.
¿Le vino bien el cambio de equipo y patrocinador?
Indudablemente. Son cosas que suceden en la vida. Fue un divorcio amistoso, cada uno por su lado.
¿Tienen mala suerte sus rivales o usted prepara mejor las carreras?
Quizás hay de todo un poco, pero yo me esfuerzo y mentalizo entre carrera y carrera. Trabajo mucho mental y físicamente.
¿A quién dedica el triunfo?
A los directivos de Skoda España, Fidel Jiménez de Parga, director general; Eva Vicente, directora de Comunicación del grupo Volkswagen y a Javier García Arenas, director de Comunicación de Skoda.
n
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
- Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
- Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales
- El exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el militante de izquierdas Jorge Fernández denuncian una grave agresión 'fascista' en San Mateo: 'Nos gritaban rojos de mierda y arriba España
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de almohadas de satén más barato del mercado: muy suave y en dos colores
- Miles de personas llenan la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa a la agresión a Rubén Rosón y Jorge Fernández: 'El fascismo no es bienvenido en nuestra tierra, Asturias es una región de acogida
- Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar "El Fugitivo" de Gijón