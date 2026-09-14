José Antonio Suárez "Cohete", ganador del Rally Princesa de Asturias: "La victoria me acerca más al título y a alcanzar más récords"

"Es cierto que fui el que menos errores cometí y gestioné bien la ventaja que iba sacando y que me ofrecían tramo a tramo mis rivales", manifestó ayer el praviano José Antonio Suárez "Cohete", ganador de la 63.º edición del rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo a LA NUEVA ESPAÑA. El Suárez "Cohete" de estas dos últimas temporadas es nuevo tanto a nivel deportivo como personal, y eso se nota en los resultados en los rallies y en su día a día. Sosegado y más tranquilo ya no es "el fiu de Chema va como un cohete". Y de ahí el apodo con el que se inició en los rallies.

El sábado ganó la 63.º edición del Princesa. Suma ya más victorias que nadie y camina con paso firme hacia un nuevo título nacional, que le llevarían a superar los del alicantino Miguel Fuster y acercase a los nueve del cántabro Jesús Puras.

Si, pero ellos en asfalto y yo en tierra, asfalto y mixto.

¿Qué supone esta victoria?

El poder ofrecer una enorme alegría a mis patrocinadores y a mi equipo.

Ya está más cerca de un nuevo título Nacional.

Indudablemente me voy acercando a los objetivos marcados al inicio del año.

¿Y qué le supone?

Me acerco a los títulos que tienen Puras (9) y Fuster (6).

En Llanes, dentro de menos de quince días, ¿cantará el alirón?

Las matemáticas dirán... O puede que en Cataluña.

La carrera fue casi perfecta.

Corrimos cuando tocaba y controlamos.

Sin sustos relevantes, pero sustos hubo. ¿Dónde y cuáles?

En el primer tramo al inicio creí que habíamos pinchado y de ahí que Ruiloba fuese delante en el primer tercio. Luego remontamos y empatamos.

¿Sus rivales se lo pusieron fácil?

Mis rivales cometieron errores mayores perdiendo más tiempo.

Pero se le escapó el TC Plus.

Si, ahí cometí un error. Iba a por el scratch, había conservado ruedas en los dos primeros tramos del sábado y pinché por ceñir mucho en un interior izquierdo. Fue mi error.

En general, todo fue tranquilo al ver que Ruiloba venía lejos

Sí, pero remontaba rápido empujando a Iván Ares y Sergi Pérez, que se me acercaban. No podía ceder.

Pero todo resultó perfecto

Cierto, el Skoda Fabia y los neumáticos Michelin muy bien, así como el trabajo del equipo.

¿En algún momento vio peligrar la victoria?

No, aunque en los pinchazos nunca se sabe cuánto tiempo pierdes y los daños mecánicos que se puedan ocasionar.

¿Le vino bien el cambio de equipo y patrocinador?

Indudablemente. Son cosas que suceden en la vida. Fue un divorcio amistoso, cada uno por su lado.

¿Tienen mala suerte sus rivales o usted prepara mejor las carreras?

Quizás hay de todo un poco, pero yo me esfuerzo y mentalizo entre carrera y carrera. Trabajo mucho mental y físicamente.

¿A quién dedica el triunfo?

A los directivos de Skoda España, Fidel Jiménez de Parga, director general; Eva Vicente, directora de Comunicación del grupo Volkswagen y a Javier García Arenas, director de Comunicación de Skoda.

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