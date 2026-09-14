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La Marcha Monte Areo, contra el cáncer infantil

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La Marcha Solidaria Monte Areo BTT se celebrará el próximo sábado y la recaudación de la misma se destinará, a partes iguales, a la investigación a través del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia y a la Asociación Galbán, de familias de niños con cáncer de Asturias. El periodo de inscripción concluye el miércoles.

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