La Marcha Monte Areo, contra el cáncer infantil

La Marcha Solidaria Monte Areo BTT se celebrará el próximo sábado y la recaudación de la misma se destinará, a partes iguales, a la investigación a través del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia y a la Asociación Galbán, de familias de niños con cáncer de Asturias. El periodo de inscripción concluye el miércoles.