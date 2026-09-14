Las reinas de la Copa Iberdrola de bádminton conquistan la quinta en Oviedo: "Es un sueño"

El Oviedo Caja Rural Asturias de bádminton sigue aumentando un palmarés que le convierte en uno de los clubes más laureados de España y en el rey absoluto de la Copa Iberdrola, la principal competición femenina de este deporte, que ha ganado en cinco de sus nueve ediciones y las tres últimas de manera consecutiva. Lo único que les faltaba por conseguir era hacerlo en casa, en el Corredoria Arena, en plenas fiestas de San Mateo. Un torneo en el que el Siroko Astures gijonés acabó en décima posición.

El conjunto ovetense ganó en la final por un contundente 3-0 al Alicante Intercity. El equipo dirigido por Alberto Zapico y Kristina Sotomayor redondeó así una trayectoria impecable en una competición que parece hecha a su medida: ha llegado a las semifinales en las nueve ediciones disputadas, ha jugado seis finales y ha conquistado cinco títulos (2018, 2020, 2024, 2025 y 2026).

Laura Álvarez celebra un punto con Yeily Ortiz, de espaldas; al fondo, los entrenadores Alberto Zapico y Kristina Sotomayor.

Una espina pendiente desde 2022

El éxito de este año tenía, además, un componente especial. Cuatro años después de la anterior Copa organizada en la capital asturiana, el Oviedo pudo quitarse una espina que seguía clavada. En 2022 había alcanzado la final tras superar precisamente al Alicante por 3-2 en semifinales, pero se quedó entonces sin el título al caer ante Rinconada Sevilla.

El Bádminton Oviedo logró en la mañana de ayer el billete para su sexta final después de superar al Athlos Ourense. Horas después afrontó la final decisiva con el respaldo de su público y con la oportunidad de escribir una nueva página de oro en la historia del club.

Laura Álvarez y Yeily Ortiz fueron las encargadas de abrir el camino hacia el título. La pareja ovetense dominó con claridad a María Rodríguez y Belén Guardiola, a las que derrotó por 11-4, 11-3 y 11-5, colocando el primer punto en el marcador. Mucho más sufrido fue el segundo encuentro. Jana Villanueva y Amaia Torralba tuvieron que remontar frente a Ana Ramírez e Inés Costero después de ceder el primer set. Las jugadoras del Oviedo reaccionaron para imponerse finalmente por 6-11, 11-8, 11-7 y 11-10 y dejar el título a una sola victoria.

Belén Soto desata la locura en el Corredoria Arena

Fue precisamente entonces cuando Alberto Zapico comenzó a sentir que la Copa podía quedarse en casa. "Cuando le dimos la vuelta al doble femenino y nos pusimos 2-1, ahí empecé a creer que era posible. Estábamos a un pasito", explicó después el técnico ovetense. Con el 2-0 en la eliminatoria, toda la presión y también toda la ilusión recayeron sobre Belén Soto. La jugadora sub-17 respondió con enorme autoridad. Superó a Inés Bernabeu por 11-2, 11-7 y 11-2 para colocar el definitivo 3-0, desatando la locura en el Corredoria Arena.

"Poder levantarla en casa con todas las niñas mirando y con todos los padres también es una alegría increíble", señaló Soto, que destacó el apoyo recibido durante todo el fin de semana como un importante "chute de energía y de motivación". La satisfacción era también enorme entre los responsables del club. El director técnico del club, César González, recordó los años de trabajo necesarios para volver a llevar la competición a la ciudad y el reto que había quedado pendiente desde aquella derrota de 2022: "Poder sacarnos la espina de no haber ganado en Oviedo para mí es increíble, es un sueño. Es una de las cosas que tenía grabadas que quería conseguir", afirmó.

También la capitana Laura Álvarez puso el acento en el carácter colectivo del triunfo. La jugadora destacó "la unión del equipo, tanto fuera como dentro de la pista" como una de las grandes claves de la competición y consideró el título una recompensa al trabajo realizado por las jugadoras, el cuerpo técnico, la organización y todas las personas que acudieron al pabellón.

Noticias relacionadas

El Bádminton Oviedo Caja Rural Asturias cierra así un fin de semana que quedará para la historia. Cinco títulos en nueve ediciones, seis finales y presencia en todas las semifinales disputadas. Esta Copa es de color azul.