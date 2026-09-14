Walter Bouzán y Celia Llera, campeones de España de kayak de mar
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Los riosellanos Walter Bouzán y Celia Llera, del Club Piragüismo El Sella, conquistaron ayer el oro en categoría senior mixto SS-2, en el XIX Campeonato de España de kayak de mar, disputado en Alicante. Por su parte, destacaron los también asturianos Andrea Rodríguez, oro en senior K-1 tradicional; Favila Velasco, oro en junior en SS-2 y bronce en SS-1; Javi López, bronce en senior SS-2, y Alejandro Fernández-Fiuza, bronce, en infantil B SS-1.
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