Walter Bouzán y Celia Llera, campeones de España de kayak de mar

Los riosellanos Walter Bouzán y Celia Llera, del Club Piragüismo El Sella, conquistaron ayer el oro en categoría senior mixto SS-2, en el XIX Campeonato de España de kayak de mar, disputado en Alicante. Por su parte, destacaron los también asturianos Andrea Rodríguez, oro en senior K-1 tradicional; Favila Velasco, oro en junior en SS-2 y bronce en SS-1; Javi López, bronce en senior SS-2, y Alejandro Fernández-Fiuza, bronce, en infantil B SS-1.