El Alimerka Oviedo Baloncesto se prepara para verse las caras con el Caja Rural CB Zamora: participa en el sorteo y disfruta del encuentro en directo

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Alimerka Oviedo Baloncesto frente al Caja Rural CB Zamora el próximo viernes 18 de septiembre a las 19.00 horas.

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte 4 entradas dobles que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!