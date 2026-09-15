El Alimerka Oviedo Baloncesto se prepara para verse las caras con el Caja Rural CB Zamora: participa en el sorteo y disfruta del encuentro en directo
El choque se disputará el próximo 18 de septiembre a las 19.00 horas
LA NUEVA ESPAÑA te invita a ver en partido sorteando 4 entradas dobles
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L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Alimerka Oviedo Baloncesto frente al Caja Rural CB Zamora el próximo viernes 18 de septiembre a las 19.00 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte 4 entradas dobles que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!
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