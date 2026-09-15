Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El Alimerka Oviedo Baloncesto se prepara para verse las caras con el Caja Rural CB Zamora: participa en el sorteo y disfruta del encuentro en directo

El choque se disputará el próximo 18 de septiembre a las 19.00 horas

LA NUEVA ESPAÑA te invita a ver en partido sorteando 4 entradas dobles

Aficionados del Alimerka Oviedo Baloncesto

Aficionados del Alimerka Oviedo Baloncesto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Alimerka Oviedo Baloncesto frente al Caja Rural CB Zamora el próximo viernes 18 de septiembre a las 19.00 horas.

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte 4 entradas dobles que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
  2. Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios
  3. Marlaska inaugura el cuartel de Mieres: 'La obra ha tenido complicaciones, pero hoy contamos con un edificio moderno, eficiente y funcional para la Guardia Civil
  4. Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
  5. El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
  6. El fallecimiento de José 'García' conmociona a la localidad de Barcia tras su accidente en moto en la N-634
  7. Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
  8. El Arzobispado pone a la venta seis fincas y una rectoral en la zona rural gijonesa

Extraescolares: ¿cuántas son demasiadas?

Extraescolares: ¿cuántas son demasiadas?

El Alimerka Oviedo Baloncesto se prepara para verse las caras con el Caja Rural CB Zamora: participa en el sorteo y disfruta del encuentro en directo

El Alimerka Oviedo Baloncesto se prepara para verse las caras con el Caja Rural CB Zamora: participa en el sorteo y disfruta del encuentro en directo

El recreo también educa: cómo aprender jugando

El recreo también educa: cómo aprender jugando

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

Actualidad de los colegios asturianos

Actualidad de los colegios asturianos

La vuelta al cole: mochilas llenas y nuevos comienzos

La vuelta al cole: mochilas llenas y nuevos comienzos

Las máquinas para levantar el campus de Universidad Europea en Gijón ya están en marcha (en imágenes)

Las máquinas para levantar el campus de Universidad Europea en Gijón ya están en marcha (en imágenes)

Administrar el silencio

Administrar el silencio
Tracking Pixel Contents