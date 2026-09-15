Los equipos de hockey sobre patines Booling, Patinalón, Telecable y Alcobendas se citan en Gijón

Oviedo Booling, Patinalón, Alcobendas y el anfitrión Telecable son los protagonistas del Trofeo Asturpersa "Villa de Gijón" masculino de hockey sobre patines, un clásico que alcanza este fin de semana sus 27 años de vida. Será la última prueba antes del inicio liguero de la OK Bronce, programado para el 26 de septiembre. El pabellón acogerá los partidos, con entrada gratuita, el sábado 19 las dos semifinales (Booling-Patinalón a las 17.30 y Telecable-Alcobendas a las 19.30) y el domingo 20 el encuentro por el tercer puesto, a las diez y media, y la gran final, a las doce y media. La cita fue presentada ayer en el Ayuntamiento, conducida por el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. En el acto el club gijonés se mostró especialmente orgulloso del cartel del torneo, diseñado por María Abal. En él se puede ver a un jugador de hockey sobre patines con los colores del Telecable jugando por el Muro.