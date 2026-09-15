El gran inicio del Condal en su regreso a Tercera Federación: Hacer pueblo... y ganar

"Esta no es nuestra guerra, pero estamos crecidos", confiesa Luis García Huergo, presidente del Condal de Noreña, después de iniciar la temporada del regreso a Tercera Federación con pleno de triunfos y ver a su equipo en el segundo puesto de la clasificación. Dos de dos, el último un llamativo 0-4 en el campo del San Martín. "Tuvimos mucho acierto en todo momento, no fue un partido para cero a cuatro. La verdad es que los chavales lo están haciendo muy bien, ya dominaron al Siero en la primera jornada", subraya García Huergo. Victoria en el derbi local y aplastante triunfo a domicilio para refrendar la política de un club con los pies en el suelo.

El Condal se juega el liderato ante el Mosconia

El domingo (17:30 horas) se jugará el liderato recibiendo al Mosconia en pleno Ecce Homo y con un entradón garantizado, pero el Condal sabe a qué juega: "Nuestra guerra está en dejar los justos debajo, no nos volvemos locos con fichajes ni cosas extrañas. Queremos ser el equipo del pueblo y en la medida de lo posible tirar de la cantera. Ayer mismo (por el domingo) debutó Mateo, del B. Ese es el camino", apunta el presidente.

El club de Noreña no renuncia a nada y espera provocar la primera derrota del Mosconia, uno de los favoritos, de igual forma que cayeron el Langreo en la jornada inaugural y el Lealtad en la segunda. Pero, insiste García Huergo, "nuestra aspiración es estar en Tercera y si se desciende tampoco supone ningún drama".

Cantera, continuidad y sentimiento de pueblo

El secreto del Condal reside en el mantenimiento del bloque. "Hay un grupo muy bueno, es difícil tenerlo mejor. Mantuvimos el bloque y, de hecho, dos de los fichajes, Mati y Róber Vigil, ya estuvieron aquí", recuerda el dirigente. Es más, el fichaje más destacado de esta campaña, el delantero Isma Fagir, está emparejado en Noreña y tiene planeado mudarse al concejo. Hacer pueblo es lo más importante para la gente del Condal. "El tema de los fichajes lo lleva Berto Colunga, él es el que está en contacto con el entrenador y el segundo, pero cuando me pregunta siempre le digo que quiero más tener buenas personas que buenos futbolistas. Creo que dan mejor resultado", explica Luis García.

Así que la plantilla está trufada de jugadores locales, implicados con el club y el pueblo y algunos incluso entrenadores de equipos inferiores de la entidad. Una continuidad da sus frutos, y el mejor ejemplo de ello es que el que fue pichichi en Primera Asturfútbol, Darío, es ahora mismo el máximo goleador de Tercera Federación con tres dianas, una en la primera jornada ante el Siero y otras dos en la concluyente victoria en el campo del San Martín del Rey Aurelio.

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En el banquillo, más de lo mismo. Borja Mori, hijo de expresidente, fue jugador del club y se casó en Noreña, donde se quedó a vivir. "Lo consideramos uno más de la directiva", aclara el presidente de un orgulloso club de pueblo.