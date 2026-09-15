Iyana Martín, el futuro ya está aquí y avisa de que el bronce Mundial solo fue "una carta de presentación"

Iyana Martín (Oviedo, 2006) aterrizó ayer en Madrid tras lograr el pasado domingo la medalla de bronce con la selección española en el Mundial de Berlín y lo hizo con la sonrisa que le ha acompañado durante todo el torneo. Su alegría, su desparpajo, su forma de jugar y de competir se han convertido en la imagen de una generación de jugadoras que, por talento y cualidades, aspira a seguir dando alegrías a los aficionados. La propia asturiana aseguró nada más llegar que a este grupo le quedan muchas páginas por escribir: «Esta medalla es la carta de presentación de lo que podemos hacer y de la importancia del baloncesto femenino español en el mundo».

Iyana Martín, entre las mejores del Mundial

La base del equipo nacional ha sido incluida en el mejor quinteto del campeonato y elegida como la mejor jugadora joven del Mundial. Jugadas como la que le hizo en las semifinales del Mundial a la estadounidense Breanna Stewart, elegida después como la MVP del torneo, dejaron boquiabierto a más de uno, por su plasticidad y elegancia para dejar sentada a su rival e irse a canasta para anotar. Preguntada por esa acción, Iyana reconoció que la había visto «alguna» vez a posteriori e insistió en que lo que le alegra es dar «visibilidad» al equipo y al deporte que practica. La asturiana remató su brillante actuación anotando 22 puntos y repartiendo 10 asistencias en el partido por el bronce ante Alemania, en el que puso la rúbrica a un torneo espectacular.

Iyana, a su llegada a Madrid, quiso destacar lo grupal por encima de lo individual: «Con lo que me quedo del Mundial es con todos los éxitos a nivel de grupo que hemos tenido; a nivel de grupo ha sido increíble, una experiencia para mí inolvidable y con lo que me quedo de verdad». Por encima de entrar en el quinteto ideal, Iyana destaca «la medalla»: «Lo que para mí tiene más relevancia es la medalla, un bronce mundial, y encima haberla conseguido con 12 personas que me han acompañado y que me han hecho mejor y yo mejor a ellas». En definitiva, para la joven ovetense lo importante es lo bien que se lo ha pasado. «Hemos disfrutado juntas, me han dejado equivocarme, me han dejado ser yo misma y no puedo estar más contenta», añadió en unas declaraciones recogidas por RTVE.

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Un impulso para el baloncesto femenino

Tampoco elude la importancia que tiene este éxito para seguir dando visibilidad al baloncesto femenino: «Estamos súper contentas y orgullosas, sabemos que es muy importante para el baloncesto femenino; el Mundial es una de las mejores competiciones, por no decir la de más nivel». Y es que, insistía la ovetense, «se ha dado muchísima visibilidad, que es lo que buscábamos también, y estoy muy contenta de que se haya hablado tanto de este Mundial y de que nos hayan seguido tantas personas».