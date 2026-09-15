Iyana Martín, una jugadora "hipnótica" y un referente del baloncesto femenino: "En casa me mantienen los pies en el suelo"

Todo el mundo habla de Iyana Martín (Oviedo, 2006) después del Mundial de baloncesto en el que España logró la medalla de bronce, siendo la asturiana la mejor joven del torneo e incluida en el mejor quinteto. Hasta Pau Gasol, que sabe lo que es triunfar en Estados Unidos, vaticinó ayer que, en el momento en que tome la decisión de irse a la WNBA, la ovetense tendrá "un impacto muy grande".

La jugadora, que esta temporada jugará en el Spar Girona, fue una de las protagonistas de la presentación conjunta que hicieron la ACB, que comienza el 26 de septiembre, y la Liga Femenina, que lo hace el 3 de octubre, patrocinadas por Endesa, que nombra a las dos primeras ligas de baloncesto de España. La presentación consistió en una gala y en un encuentro de los protagonistas con los medios de comunicación.

El bronce de España en el Mundial

Un momento en el que la asturiana aprovechó para hablar de lo que había vivido en el Mundial disputado en Alemania: "Ha sido una experiencia increíble, estamos todas muy contentas, muy orgullosas; el bronce es muy merecido, el premio a un trabajo y a un proyecto muy chulo". Un bronce que paga muchos esfuerzos: "La medalla refleja el trabajo, pero para mí lo más importante es cómo hemos llegado ahí, lo que hemos transmitido jugando, creo que todas las personas que nos han visto jugar se han enganchado un poquito; eso es, para mí, lo más especial que tiene este grupo".

Ser el rostro de esta generación que promete dar muchas alegrías al baloncesto español es algo que aún no ha asumido del todo, pero que lleva con naturalidad: "No ha habido mucho tiempo de asimilar nada porque sí que es verdad que las últimas 48 horas han sido como un torbellino; es verdad que la exposición del Mundial ha sido muy elevada, ha habido mucha gente que lo ha visto y que opina o que escribe y demás, pero yo siempre intento llevármelo a casa, que es donde me mantienen siempre los pies en el suelo, con humildad siempre", explicó.

La decisión de Iyana Martín sobre la WNBA

Otra de las cuestiones recurrentes es cuándo va a dar el paso a la WNBA después de haber renunciado a ello a pesar de haber sido elegida en el número 7 del Draft por las Portland Fire este verano: "Esperaba llegar descansada por la decisión que tomé de no ir a la WNBA y a partir de ahí ser yo misma, disfrutar jugando y creo que se me ha permitido. He sido muy feliz jugando al baloncesto con la selección y eso me ha hecho encontrarme muy cómoda en pista".

El entorno de Iyana Martín destaca su competitividad

Los que han visto desde la distancia lo que ha conseguido Iyana Martín son los que la llevan siguiendo desde hace tiempo. Uno de ellos es el gijonés Alonso Meana, actualmente en el Rotterdam, de la BNXT League, la máxima categoría que juegan conjuntamente los mejores equipos de Bélgica y Holanda, y exjugador del Alimerka Oviedo Baloncesto.

Ella nos comentaba que no fue a la WNBA porque su objetivo era el Mundial, Alonso Meana — Jugador del Rotteradam

De hecho, Alonso Meana fue partícipe de la preparación que hizo Iyana para el Mundial este verano. La ovetense se ejercitó junto a él y a Marques Townes, también exjugador del OCB, en las instalaciones de la RBA, academia de tecnificación de Oviedo. "Ella nos comentaba que no fue a la WNBA porque su objetivo era el Mundial, que se perdió el final del Europeo por una enfermedad", relata Meana, que califica como "una locura" el nivel de la jugadora durante el torneo que se ha disputado en Alemania. En cuanto a esos entrenamientos de verano, Meana confiesa que tanto a él como a Townes "nos daba repasos" y destaca "lo competitiva que es". Para Alonso, una de sus señas de identidad es cómo hace todo lo que hace "con una sonrisa".

Un talento que también destaca por su dureza

Le llamó mucho la atención cómo, entrenándose con ellos, sabiendo que por género debía haber una diferencia física, Iyana "tiene un uno contra uno diferencial. Lo que más me sorprendió fue su nivel de dureza, iba al contacto duro". Aunque reconoce que tiene un talento espectacular, advierte de que lo que ha logrado ha sido "trabajando". Una jugadora que califica como "hipnótica" y que tiene "un carisma especial".

Ese desparpajo, la felicidad y alegría que transmite y ese talento es muy difícil de ver y de encontrar Paula Bergel — Directora de la cantera del Alimerka Oviedo Baloncesto

Paula Bergel, directora de la cantera del OCB, que la entrenó cuando era una niña, se mostró sobre todo "orgullosa" de Iyana: "Todos los que formamos parte de este club sentimos un profundo orgullo de que Iyana forme parte de nuestra historia y de que hayamos podido disfrutarla el tiempo que ha compartido con nosotros, no podemos estar más felices por ella y por su familia".

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En cuanto a su talento, no pasó desapercibido nunca: "Nos dimos cuenta la primera vez que la vimos con un balón en la mano; ese desparpajo, la felicidad y alegría que transmite y ese talento es muy difícil de ver y de encontrar".