Un nieto del mariscal Montgomery ameniza el rally Princesa de Asturias

Si uno ve a Ian Montgomery en el Rally Princesa de Asturias, vestido con ropa chillona y ataviado con unos cascos y un micro, lo último que se puede llegar a imaginar es que tiene delante al sobrino nieto de un personaje tan serio como el mariscal Bernard Law Montgomery, héroe de la Segunda Guerra Mundial y uno de los militares más relevantes que ha tenido el ejército británico en su historia. Si encima se le escucha hablar con un inconfundible acento canario resulta completamente imposible relacionar a una persona con la otra. Pero lo es: "Mi nombre es Ian Montgomery, mi tío abuelo es el general Montgomery, de la Segunda Guerra Mundial, tengo mi falda escocesa y estoy muy orgulloso de ella, pero nací en el Puerto de la Cruz, en Tenerife".

Ian llegó a Asturias para algo bien distinto a la guerra: "Me dedico a ser maestro de ceremonias y speaker en las pruebas del Supercampeonato o del Campeonato de España de Rally, explica sobre su presencia en el rally que se corrió este pasado fin de semana en Asturias. Lo cierto es que nunca llegó a conocer al militar que se enfrentó al general nazi Erwin Rommel, "el zorro del desierto", en las batallas de El Alamein, en Egipto.

Un nieto del mariscal Montgomery ameniza el Princesa de Asturias / Lne

De Escocia a Tenerife por motivos de salud

Los que se mudaron a Canarias fueron sus padres y lo hicieron por razones de salud: "Mi madre era de Sheffield y mi padre de Escocia, él era el descendiente del general Montgomery, mi padre tuvo muchos problemas de salud, mi madre también, a él le ofrecieron un trabajo en Tenerife y terminó asentándose allí; mi madre se curó del asma, mi padre también evolucionó muy bien. Mi madre me tuvo con 46 años y a mi hermano con 47 y medio".

Aunque no conoció al mariscal sí que conserva objetos familiares relacionados con él: "No tuve la oportunidad de conocerlo, mi padre le llevaba 12 años a mi madre y mi madre me da luz con 46 años, era muy mayor; mi abuelo por parte de mi madre sí me llegó a ver, me vio nacer y murió". Ian bromea con la nobleza de su pariente, que es vizconde: "Si miras el árbol de la realeza británica, él está en una esquinita. Yo siempre digo que no nos han dado castillos, pero tampoco nos han dejado una deuda y hoy día si te dejan un castillo que tenga deudas es un palo grande".

Lo que sí le han llegado son recuerdos familiares: "Hay varias cositas del general Montgomery en mi casa, si ahora mismo tuviese que hacer algún tipo de evento importante y tuviese que ponerme el kilt (falda escocesa, país del que era originario el mariscal), sería el tío más orgulloso del mundo". Eso dice ahora, porque cuando tenía 10 años lo de la falda no fue tan agradable: "Cuando era jovencito, en el colegio, unos periodistas escoceses se enteraron de que había dos descendientes del general Montgomery estudiando en un colegio y vinieron a hacer un reportaje y, claro, yo con 10 años, con mi falda escocesa delante de todos mis colegas, no me gustó nada y además me marcó un poquitito, fue un poquitito cruel".

Una vida dedicada al mundo de los rallies

Su tío abuelo eligió el ejército, pero Ian ha ido por un camino muy diferente. Su pasión va sobre cuatro ruedas y le permite viajar continuamente: "Radiamos los rallies a través de Supercell Radio. Hacemos todas las pruebas del Supercampeonato y en Canarias hacemos streaming, todos los fines de semana tenemos carrera; llevo 37 años ya en esto y nuestro sistema de vida hace que vayamos en una autocaravana con todo nuestro material. Mi mujer es parte de la empresa, hasta la perrita viene con nosotros".

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Una vida de nómada que le lleva a estar más tiempo fuera que en casa: "Llevo ya 104 viajes este año entre barcos y aviones, pero estamos encantados porque hacemos lo que nos gusta, también soy el speaker del Mundial de rallies en la prueba de Canarias. Me siento muy orgulloso de lo que hago y considero que tengo mucha suerte de hacerlo". Su tío abuelo se hizo célebre como comandante de las fuerzas terrestres aliadas durante el Desembarco de Normandía. Ian se conforma con que la gente se divierta cuando transmite por radio su pasión por el rally.