El Alcalde recibe al Oviedo tras conquistar su quinta Copa Iberdrola

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento, Concepción Méndez, recibieron ayer en el Ayuntamiento al equipo femenino del Oviedo Caja Rural de Asturias de bádminton, que ganó su quinta Copa Iberdrola y lo hizo en la capital del Principado el pasado fin de semana, en el polideportivo Corredoria Arena. Durante la recepción, Canteli felicitó a las jugadoras por el título conseguido y destacó la disciplina del equipo, que volvió a proclamarse campeón ante su público y sumó una nueva Copa Iberdrola a su palmarés. El conjunto ovetense conquistó así su tercer título en la principal competición nacional de clubes de femenina de bádminton después de imponerse en una edición celebrada en casa y ante su afición. La capitana del equipo, Laura Álvarez, entregó al alcalde una de las medallas de campeonas como recuerdo del título conseguido en Oviedo. El club azul es uno de los más laureados de España, con dos campeonatos de División de Honor, la máxima competición de clubes, y estas cinco Copas Iberdrola. Al equipo le quedaba quitarse la espina de no haber podido ganar la Copa en la anterior ocasión en la que se disputó en Oviedo, donde se quedaron a las puertas del título.