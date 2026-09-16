El Alimerka Oviedo Baloncesto vuelve el viernes al Palacio de los Deportes con nuevo parqué

El Alimerka Oviedo Baloncesto podrá jugar en el Palacio de los Deportes el partido amistoso que tenía previsto para el viernes, a las 19:00 horas, ante el Caja Rural Zamora. Ese día el equipo de baloncesto de la ciudad regresará al Palacio después de que el parqué del recinto deportivo municipal quedara inservible por la inundación que tuvo lugar el pasado 27 de agosto debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad.

La solución que ha encontrado el equipo de gobierno municipal es alquilar un parqué durante al menos cuatro meses para que el conjunto azul pueda disputar el amistoso del viernes y comenzar su decimocuarta temporada consecutiva en Primera FEB en el remozado Palacio de los Deportes, en el que el OCB se estrenó el pasado curso. El primer partido de liga como local lo disputarán el sábado 3 de octubre ante el Covirán Granada.

Un parqué de alquiler por 45.639 euros

La empresa a la que se le ha alquilado la pista es Soluciones Ibaizabal S. L. y el precio del alquiler por cuatro meses es de 45.639,12 euros, con el IVA incluido. El parqué será trasladado e instalado mañana en el Palacio y el viernes ya estará listo para que se pueda disputar el encuentro amistoso que tenía previsto el club, el único que va a jugar como local en esta pretemporada y que servirá como presentación del nuevo equipo a los más de 3.500 abonados que tiene la entidad. Esta vía da tiempo a los responsables municipales para encontrar una solución definitiva, que pasa por comprar un nuevo parqué, ya que el anterior quedó inservible con la inundación, sin posibilidad de arreglo.

El equipo de baloncesto de Oviedo se ha estado entrenando desde entonces en Pumarín, lugar donde jugó el OCB desde su fundación hasta hace dos temporadas. Una vez que se instale el parqué alquilado, los de Javi Rodríguez podrán regresar al Palacio para afrontar la última semana de preparación antes de disputar su primer partido de la competición, que será el 26 de septiembre en la cancha del Gran Canaria, el gran favorito esta temporada para ascender a la ACB.

El OCB ultima su preparación para el inicio de la Primera FEB

El OCB ha disputado cuatro partidos preparatorios hasta la fecha, dos los ha ganado y dos los ha perdido. Se impuso en un ajustado duelo en el primero de todos, ante el Ourense, en un duelo disputado en Benavente, ganó al Benfica y perdió ante el Oporto en el torneo de Viana do Castelo, en Portugal, y el sábado pasado cayó por un contundente 100-77 ante el Alega Cantabria, en Torrelavega. Para el partido del viernes, el conjunto azul tan solo tiene una duda, que es la del base sueco Felix Terins, que no pudo jugar en el encuentro ante el cuadro cántabro.

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Javi Rodríguez trabaja para engranar un equipo que se ha renovado casi al completo, con solo tres jugadores que siguen de la pasada temporada, en la que el conjunto azul logró clasificarse para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB. Esos jugadores son Francis Nwaokorie, que además es el nuevo capitán del equipo, Daniil Shelist y el ovetense Jorge Arias. Salvo Mouha Barro, que regresa al equipo en el que estuvo entre 2016 y 2018, y Djigui Diarra, que procede del equipo vinculado de la Universidad y lleva ya varias temporadas entrenándose con el primer equipo, el resto de la plantilla es completamente nueva.