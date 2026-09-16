Benjamín Noval viaja a Montreal, donde disputará el Mundial junior en ruta y contrarreloj

El ciclista asturiano Benjamín Noval sale hoy desde Madrid con destino a Montreal (Canadá), donde disputará el Mundial de ciclismo en las modalidades de ruta y de contrarreloj. La primera cita para el ciclista de Laviana será el próximo martes, día en que se celebrará la prueba contrarreloj, en la que aspira a colgarse un metal. La prueba comenzará a las 18:15, en horario español.

Benjamín Noval busca una medalla en el Mundial

La siguiente cita, en la que también buscará un metal, será dos días después, el jueves 24 de septiembre, cuando disputará la prueba en ruta. Esta comenzará a las 19:30 horas y tiene previsto acabar en torno a las 23:00 horas. El de Laviana tiene marcada en rojo esta cita, sobre todo después de quedarse a punto de conseguir la victoria el año pasado, cuando acabó cuarto. Iba como un avión, rodando a toda velocidad en persecución de Harry Hudson, ciclista británico que se colgó la medalla de oro. Una actuación que, a pesar de no tener premio, sí que sirvió para que muchos vieran el potencial del asturiano.

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La antesala de su salto al profesionalismo

En esta ocasión, Noval llega al Mundial después de haber estado concentrado con la selección española en Cantabria. El asturiano lleva ya varias victorias en categoría sub-23 y está completando otro gran año en la temporada previa a dar su salto a profesionales en las filas del Netcompany Ineos.