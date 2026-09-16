Las promesas más firmes del tenis, en el Grupo con el Rafa Nadal Tour
Gijón acoge hasta el domingo uno de los torneos del circuito impulsado por el extenista
M. R.
Proyección deportiva y educación en valores se vuelven a dar cita en el Grupo Covadonga, que es hasta el domingo 20 de septiembre sede de uno de los siete torneos encuadrados en el Rafa Nadal Tour, como previa del Máster final programado en Palma de Mallorca. La cita fue presentada ayer en las instalaciones grupistas con la presencia de Joaquín Miranda, presidente de la entidad; Fernando Castaño, presidente de la Federación de Tenis del Principado de Asturias; JF Fernández, organizador del Rafa Nadal Tour, y María José Echenique, responsable de la sección de tenis del Grupo. También acudieron Ana Villanueva y Tasio del Reguero, miembros de la directiva de Miranda.
Las mayores promesas del tenis español se citan en Gijón
El Rafa Nadal Tour, una iniciativa que puso en marcha el extenista balear, reúne a las mayores promesas españolas de las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, chicos y chicas. Eso significa la llegada a la ciudad de decenas de deportistas, entrenadores y familiares, lo que, a juicio de Miranda, "es una magnífica noticia para Gijón".
El Rafa Nadal Tour apuesta por la formación en valores
"Este circuito no solo descubre e impulsa el talento deportivo, sino que también transmite valores como el esfuerzo, la constancia, el respeto, el compañerismo y la capacidad de superación. Son valores fundamentales en la formación de cualquier joven deportista y forman parte de la identidad de nuestro club", señaló el presidente grupista durante la presentación.
El torneo gijonés vivirá sus finales el domingo 20 en las pistas del Grupo Covadonga.
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