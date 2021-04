Los bases juegan el derbi en campo rival: el gijonés Alonso Meana es santo y seña del Oviedo Baloncesto y el ovetense Sergio Arias gana minutos y experiencia en el Gijón Basket

Pero no todo son coincidencias entre Alonso Meana y Sergio Arias, y una de sus diferencias se pondrá de manifiesto el sábado (18.15 horas) en el derbi que disputarán Sporting y Oviedo en El Molinón. Y es que, aunque ninguno de los dos es especialmente seguidor del fútbol, sí que defienden al equipo de su ciudad: Meana, gijonés, al Sporting, y Arias, ovetense, al Real Oviedo. Los dos son conscientes, además, de que la semana siguiente al derbi tendrán que seguir yendo a territorio enemigo y, en caso de derrota, sufrir las chanzas del rival. Lo explica Sergio Arias: “Por Gijón ya se nota, hay pique, y a los que somos de Oviedo nos lo recuerdan y nos pican un poco. A ver si el Oviedo se lleva la victoria y puedo picarles yo a ellos”.

Meana, por su parte, tras tantos años vistiendo la camiseta del Liberbank Oviedo Baloncesto, ya está casi acostumbrado: “Siempre que hay un derbi me meten caña tanto en Oviedo por ser de Gijón como en Gijón por haberme ido a jugar a Oviedo. Mis amigos de Gijón me preguntan que con quién voy este fin de semana. No soy muy fanático, pero sí que intento apoyar al equipo de mi ciudad; además, vivo enfrente de El Molinón y quieras que no siempre que hay partido lo escucho”.

Sergio Arias al menos cuenta con cierto apoyo en su equipo, puesto que hay otros tres jugadores ovetenses más junto a él: Fran Sánchez, Miguel González (Michu) y Antonio Pérez-Campoamor. “La semana siguiente el que pierda lo va a pasar mal entrenando”, avisa Arias. Meana, en cambio, tendrá que defenderse solo y sabe bien cuál es su principal amenaza: “Nacho (Suárez), el fisio, que su hermano es Jimmy, jugador del Oviedo, es el más forofo y como me vea con esta camiseta le va a dar algo”.

Los dos, eso sí, aunque en la semana del derbi tengan que tomar ciertas precauciones, están muy cómodos en sus equipos. Meana, por ejemplo, no tiene dudas en cuanto a sus colores en el baloncesto: “Llevo muchos años aquí y está claro que soy del Oviedo Baloncesto a más no poder”. Arias, por su parte, está encantado con el equipo que entrena Fran Sánchez: “Estoy muy contento, la temporada está siendo atípica, pero estoy jugando minutos y es lo que quería para ir mejorando poco a poco”.

Alonso Meana no sabe bien cómo lo va a hacer para ver el partido, puesto que le pillará desplazándose hasta Palma de Mallorca, donde juega el OCB el domingo (12 horas). “Habrá que tramar algo”, dice. Arias, por su parte, prevé verlo “en casa de unos amigos”. El gijonés del Oviedo Baloncesto espera que el Sporting pueda “volver al rumbo de la victoria” y el ovetense del Gijón Basket tiene claro que el Oviedo debe ser el ganador porque “tiene que estar por lo menos en Segunda”.