El derbi del ciclismo asturiano: el sportinguista Iván García Cortina frente al oviedista Pelayo Sánchez

Iván Cortina, Ciclista del Movistar Team: “Vamos a ganar 3-1 con gol de Javi Fuego”

“El sportinguismo se lleva en la sangre; soy abonado desde tres meses antes de nacer”

A horas de correr la Amstel Gold en Holanda, Iván García Cortina (Gijón, 20 de noviembre de 1995) seguirá desde el televisor el desenlace de un Sporting-Oviedo que espera confirme la buena campaña rojiblanca. “La victoria va a ser nuestra”, señala el ciclista del Movistar, sportinguista desde antes incluso de que él pudiera saberlo. “Mi padre me hizo abonado tres meses antes de nacer, lo llevo en la sangre”, subraya. Tiene claro su pronóstico para el partido de máxima rivalidad asturiana. “Vamos a ganar 3-1, con gol de Javi Fuego”, asegura. En el último año, el poleso pasó de ser un jugador al que veía en los partidos, a uno de sus mejores amigos rojiblancos. Y todo gracias a la bicicleta.

“Con Javi Fuego todo comenzó porque empezamos a charlar por Instagram. Él es un gran aficionado al ciclismo y un día decidimos hacer un intercambio. Pasé por Mareo y le regalé la equipación del equipo; él me dio una del Sporting con su dorsal y nombre”, explica. Ahora, la confianza es tal que Iván le manda fotos a Javi “cuando juego al FIFA y meto goles con él. Porque en el juego yo marco muchos con Javi Fuego”. La camiseta del centrocampista del Sporting está ahora en Andorra, donde resida el ciclista asturiano. Allí sigue de cerca la temporada que está realizando el conjunto dirigido por David Gallego. “Están haciendo muy bien las cosas esta campaña. El comienzo ha sido bueno y han conseguido mantenerse arriba. Ahora queda lo más difícil”, apunta en relación al desenlace de la competición, al Tourmalet que espera para poder terminar en lo más alto. “En las últimas jornadas se decide todo y hay que luchar. En eso no tengo duda. Este Sporting ha sido siempre de mucha lucha”, destaca.

Iván espera cumplir algún día el sueño sportinguista de su padre, Juan Carlos. “Me dice que su mayor deseo es verme convertido... ¿Cómo se llama el premio que le dan a los abonados que llevan muchos años? Eso, en socio de honor. Es la explicación a lo de sacarme el carné tan joven”, comenta, entre risas, el gijonés. No hay otro color en la familia que el rojiblanco y asegura que disfruta en semanas como las del derbi. “La competencia y la rivalidad entre uno y otro club es máxima, y eso lo convierte en una semana especial. A mí me gustan esos piques. Por ejemplo, con Samu (Sánchez, exciclista), siempre la tengo. Él es muy del Oviedo y en el equipo también hay alguno”, dice en referencia al Movistar.

No sólo es sportinguista, también predica con el ejemplo. Marc Soler, compañero suyo en el Movistar, también se suma al apoyo al conjunto rojiblanco en las filas de un Movistar en el que Iván García Cortina acaba de aterrizar para continuar con su progresión en el ciclismo.

Pelayo Sánchez: “El Oviedín siempre responde en los derbis”

“Llevamos siete partidos sin ganar y toca reaccionar ya”

El ciclista Pelayo Sánchez, (Tellego, Ribera de Arriba, 27 de marzo de 2000) afirma ser del Oviedo “de siempre”. Pelayo, que dio el salto esta temporada al equipo profesional del Burgos BH tras militar la pasada temporada en el Gomur, se recupera estos días de una alergia que le impidió poder estar presente en la Vuelta a Turquía y Valencia. Mientras, sin descuidar los entrenamientos, admite estar pendiente del derbi entre el Sporting y el Oviedo. “Soy del Oviedo, me gusta el fútbol y ya estuve en algún derbi en el Tartiere y en partidos importantes, como el del ascenso ante el Cádiz. No soy un forofo, pero me gusta que gane el Oviedo”.

A Pelayo la afición al Oviedo le llegó de la mano de sus compañeros de estudios. “Sobre todo en el instituto, con los compañeros del Fleming; casi todos éramos del Oviedo y eso hizo que mi afición por el fútbol creciera”. Con respecto al partido del sábado, muestra su total confianza en el equipo azul. “La verdad es que el Oviedín siempre responde en los derbis. El Sporting siempre está más arriba en la clasificación, pero en los partidos de rivalidad el Oviedo responde mejor, creo que se nos dan mejor”. A pesar de todo, admite que este llega en una mala racha para los azules. “Llevamos siete partidos sin ganar y ya toca reaccionar. El año pasado la situación era parecida y ganamos en El Molinón con el gol Borja Sánchez. Ojalá se repita”.

Pelayo, que mantiene una buena relación con el jugador del Vetusta Javi Cueto, que esta temporada ya debutó con el primer equipo, asegura que antes del partido las bromas entre los compañeros que son del Sporting “son de baja intensidad. Con la grupeta que salimos a entrenar, unos de Oviedo y otros de Gijón, lo fuerte vendrá después del partido. A ver si nos toca a nosotros hacer las bromas”. En cuanto al pronóstico del derbi, no duda: “Me vale cualquier victoria”. En cuanto a cómo se está desarrollando su primera temporada en el pelotón profesional, Pelayo asegura que “estoy preparándome para la Vuelta a Asturias.

Tengo mucha ilusión en correrla, la pena es que tengo problemas con la alergia y tuve que estar parado diez días. En el Gran Premio Indurain ya lo acusé, y eso me impide rendir con normalidad. Tengo alergia a las gramíneas y cuando te da el brote te deja bajo mínimos. Afortunadamente, estoy mejor ya y espero llegar bien para la Vuelta a Asturias”. En la ronda asturiana estará junto con otro asturiano, Dani Navarro, que además es compañero suyo en el equipo. “Estoy aprendiendo mucho con él. Tiene una gran experiencia y veteranía y eso en el pelotón se nota, sobre todo a colocarte, a estar atento en las situaciones especiales de carrera…Además, Dani está siempre muy dispuesto para ayuda”.

Pelayo, admite que en la temporada de su debut en el pelotón profesional lo que más está notando es “el ritmo alto en las carreras en las que participan equipos World Tour. En las otras se nota menos la diferencia”. En cuanto a la Vuelta a Asturias, admite que “el recorrido es duro”, pero afirma que “me gusta y se adapta más a mis condiciones de escalador”. Y descubre que ya le ha echado un ojo al recorrido y que le gustaría poder ser protagonista en su tierra. “Me gusta por su dureza la etapa del Acebo, pero la que más mi ilusión me hace es la que acabará en El Naranco, está cerca de mi casa y es una subida mítica”.