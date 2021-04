En la rueda de prensa previa al derbi asturiano, el entrenador del Sporting, David Gallego, aseguró que "vamos a darlo todo para que la afición se sienta orgullosa de nosotros". El preparador rojiblanco explicó que "intentamos rebajar un poco la carga emocional" antes de un partido tan trascendental, dejando claro que "el Oviedo tiene un muy buen equipo".

¿Cómo se prepara el partido? Intentamos rebajar un poco la carga emocional. Sabemos de la importancia del partido, no solo por la clasificación, porque estamos luchando por un premio muy bonito: el premio gordo, como es clasificarse para la promoción y poder luchar por el ascenso. Es un estímulo suficiente como para estar muy metidos a nivel emocional. Y, además, es el eterno rival y queremos esa alegría doble para la afición. Llegamos francamente bien. El equipo me transmite muchísimo, está muy metido y enchufado. Hemos trabajado incidiendo en el rival y en nuestra mejora.

¿Ha notado algo diferente? Se nota en los medios, porque se habla muchísimo del partido. También en el entorno de la calle. Se nota mucho. También en los jugadores: tenemos mucha gente de aquí y lo viven de otra manera. Es un partido apetecible, pero la gran pena es no tener a nuestra gente en el estadio. Sería una ayuda fundamental, pero esperamos brindarles un buen partido y una victoria, que se la merecen.

Oviedo. Tiene muy buen equipo y menos puntos de los que merece. Tiene algo que es difícil de contrarrestar, que es el duelo individual y el talento arriba. Por fuera es de los mejores de la categoría y llega mucho en situaciones de dos contra uno. Y arriba tienen jugadores muy importantes. Tenemos que tener mucho cuidado en que no corran y tener un grado de acierto tremendo en las acciones por fuera y a balón parado son quien más goles llevan de córner, lo que nos habla de su potencial.

Derbis anteriores. Lo que pasó antes no influye para nada. Es una anécdota que está ahí. Son situaciones, momentos que se han dado así y esperemos cambiarlo mañana. El equipo llega súper preparado, tenemos unas ganas enormes de hacer un gran partido y brindarle una victoria a nuestra gente.

Racha de derrotas. Yo no ensalzo lo que estamos haciendo mal, si no que llevamos 56 puntos, con 7 de ventaja sobre el séptimo y que competimos muy bien. No me voy a agarrar a lo negativo, tenemos muchas cosas positivas. Tenemos muy claro el camino. Solo influye cuando el árbitro pita el inicio y el final.

¿Qué partido espera? Tenemos una idea de lo que queremos que sea el partido. Espero un partido de muchísima igualdad, no habrá un equipo que arrolle al otro. Es importante saber que va a haber muchas fases y tenemos que intentar interpretarlas de la mejor manera posible.

¿Influye la clasificación? No influye para nada. Si fuera por eso, que nos dieran los tres puntos ya, no haría falta jugar. Da igual que estés por encima o por debajo. Tenemos 56 puntos y eso dice que hemos hecho las cosas bien, pero eso no nos dice que vayamos a ganar mañana.

¿Cuál va a ser el once? Siempre elegimos los jugadores que consideramos más oportunos en el aspecto emocional, técnico o táctico. No somos un equipo que pueda avasallar al rival con su idea, tenemos que adaptarnos.

Inexperiencia del Sporting. Los jugadores se tienen que curtir y si quieren ser profesionales tienen que estar por encima de eso. Estoy seguro que mis jugadores estén capacitados para competir.

Jugadores asturianos. Ayuda porque ya lo han vivido, son de aquí, sienten esa rivalidad y eso se inculca al resto de compañeros. Pero no juegan con más ventaja a la hora de decidir un once. Hay jugadores que emocionalmente están preparados y no han vivido un derbi y otros que jugaron muchos y quizá no estén tan preparados hoy.

Recta final de temporada. No pienso eso. Solo pienso en cómo podemos ganar el derbi, qué posibilidades de darle la vuelta si no va bien o de continuar bien si estamos bien. No me voy más allá porque me perdería lo de ahora. Quiero enfocarme bien en este partido.

Mensaje a la afición. Estamos orgullosos de ellos, todo lo que hemos recibido es muy positivo. Vamos a hacer lo imposible. En todas las jornadas hemos competido y estado en el partido. Vamos a darlo todo como cada semana. Quiero que la afición se sienta identificada con este equipo. Los necesitamos, porque los sentimos, aunque no puedan estar presentes. Que no nos dejen, que el camino es muy largo y juntos somos mas poderosos. Vamos a intentar que se sientan orgullosos de este equipo y vamos a hacer lo imposible y más porque sabemos la importancia del partido. Es una pena no tenerlos en el estadio, porque no suma, multiplica. Vamos a darlo todo por ellos, notamos su ayuda y su apoyo. Intentaremos brindarles un gran partido mañana y que se sientan orgullosos. Ayer estuve en Oviedo y hubo alguno que me animó. También tenemos gente nuestra allí.

¿Cómo afrontaba estos partidos como futbolista? Ya no me acuerdo. Era un jugador que lo vivía muchísimo, me gustaba mucho el juego y disfrutaba mucho. Pero a día de hoy, siendo entrenador, no me pidas jugar al fútbol porque no me apetece. Disfruto tanto como entrenador que he perdido ese gusanillo.