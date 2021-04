Las historias femeninas de los derbis (IV): Sara Menéndez y María Álvarez

Duró minutos, pero hubo un tiempo en que Sara Menéndez creyó que su presencia en El Molinón era talismán. “No soy de ir a los partidos, pero recuerdo que el equipo llevaba una racha horrosa de resultados y fui con mi marido al fútbol. Al descanso el Sporting ganaba jugando muy bien. Pensé, esto lo cambié yo. Después vino el empate y...”. La presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias prefiere no continuar. No regresó al campo con Eladio, pero su amor por los colores, persistió. “Quiero que ganen al Oviedo y que vuelvan a Primera. Los sportinguistas nos merecemos ya una alegría”, subraya esta gijonesa de 48 años y madre de dos hijas, Claudia y Lucía. “Cada vez hay más niñas que quieren jugar al fútbol y más marcas que hacen ropa específica para ellas”, reivindica Sara, dueña de la tienda de deportes Trainer. Disfruta del “pique simpático de los derbis”, pero más allá del fútbol, hace una reivindicación: “Asturias es un todo y así tiene que actuar. Los localismos están pasados de moda”.

Puede decirse que María Álvarez, presidenta de la peña azul Olivares, se hizo del Oviedo por insistencia. “Cuando era pequeña mi padre iba al fútbol los domingos y yo quería ir con él. Me costó convencerle hasta el momento en que vio que no era un capricho, si no que me gustaba de verdad el fútbol y disfrutaba yendo los domingos al Tartiere. Así es como los niños aprenden a amar a su equipo”. Desde entonces, una vida de azul, en las buenas y en las malas, y lo que queda. Siente devoción por Dely Valdés, goleador de los noventa, y ya espera con ansia el derbi. “Esa semana pienso más en azul todavía, es como una especie de concentración. Me pongo en modo derbi nada más acaba el partido anterior. No existe nada más”. ¿Se considera antisportinguista? Álvarez es sincera: “Soy del Oviedo, siempre me alegro cuando pierde el Sporting”. En el derbi de mañana espera un 0-1 y aprovecha para definir lo que significa el Oviedo: “Un sentimiento difícil de explicar, es parte de lo cotidiano porque organizo mi rutina incluyendo siempre al Real Oviedo. En definitiva, firma parte de mi vida”