Diegui Johanesson, autor del gol del Oviedo en el derbi (0-1), valoró el triunfo del Oviedo en El Molinón. “Llevo todo el año sin jugar y estoy muy contento y orgulloso de mí. No hay mejor premio que marcar al Sporting en El Molinón. Durante la semana le dije a Ziganda que iba a meter gol. Tenía un presentimiento”, dijo el oviedista.

“Llevo aquí muchos años, todos me conocen. Es el mejor momento de mi carrera con mucha diferencia. Estuve a punto de salir del Oviedo y decidí quedarme. Mi objetivo fue no rendirme y estoy aquí metiendo un gol en El Molinón. Hace meses era impensable. Me llegó la oportunidad, hice un buen partido y ayudé a ganar”, concluyó.

La camiseta, para el presidente

Al término del encuentro, Diegui regaló su camiseta al presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, que el año pasado estuvo alejado del día a día azul por una enfermedad. Menéndez Vallina posó con la ya histórica zamarra en el parking de El Molinón, junto al autobús del club