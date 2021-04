El entrenador del Sporting, David Gallego, intentó enviar un mensaje de optimismo a la afición del Sporting, aunque reconoció que tras el 0-1 frente al Oviedo "estamos muy jodidos". El técnico rojiblanco prometió seguir luchando para jugar el play-off de ascenso.

Sensación tras la derrota. "Moralmente estamos muy jodidos. No puede ser de otra forma por el sentimiento de la afición. Pero emocionalmente estoy muy enchufado, con ganas de entrenar mañana, de estar con mis jugadores, de hacerles ver que hay cosas bonitas por las que luchar. No hay nada que decir por el compromiso. Esto sigue y es fútbol. Hay que pasar el duelo y mañana nos iremos viendo mejor. No nos vamos a rendir. Este equipo cree".

El gol tempranero. "Hemos entrado muy bien al partido, rondando el área, presionando arriba. Pero marcan en la primera vez que meten un balón al área. Fue un palo. Al Oviedo le ha favorecido muchísimo porque es un rival que se junta y se encuentra bien con espacios. Le ha favorecido muchísimo. No hemos perdido la cara al encuentro, lo hemos intentado por dentro y por fuera, pero nos ha faltado un poco más de pausa y de desequilibrio. Ahora tenemos que conseguir que no nos cunda el pánico para los próximos partidos".

La clave. "El gol ha penalizado y luego, cuando hemos tenido alguna ocasión no las hemos aprovechado, aunque no han sido muy claras. Son cosas muy puntuales que hoy no nos han favorecido. Tenemos que seguir insistiendo".

La lesión de Campuzano. "Está muy jodido porque ha luchado mucho para llegar al partido".

Dominio azul en los derbis. "Es verdad que se los están llevando ellos, pero tampoco se puede discutir que estamos luchado por meternos en una promoción para subir a Primera. Con eso tenemos que quedarnos. A la afición le diría que nos acompañe hasta el final, que los jugadores lo necesitan. Estamos cerca y quedan pocos partidos. El premio es muy gordo. Cuanto más nos ayudemos, mejor competiremos".

Superioridad del Oviedo. "No hemos sido inferiores para nada. Ellos han hecho gol rápido y se han juntado bien. No han tenido más ocasiones, salvo una transición en un córner a nuestro favor, pero no en juego elaborado, no nos han pasado por encima. Fue un partido muy igualado, decidido por el acierto en el área".

El desencanto de la afición. "Yo soy uno más. Estoy jodido y también los jugadores, que han hecho todo lo posible por ganar. Pero llevamos 56 puntos y estamos metidos en promoción. Que no nos penalice más. Es muy duro, pero lo tenemos que pasar porque esto no acaba aquí. Tenemos que ir en las mejores condiciones a Zaragoza. Los necesitamos a todos".

Tercera derrota seguida. "Lo dije cuando se ganaba: es muy difícil sumar. Por juego y situaciones, estos partidos los hemos podido empatar e incluso ganar. Ahora está tocando cruz. Pero tenemos que intentar que no nos confundan los resultados. A mi no me va a generar ninguna duda, no he visto a ningún equipo que nos pase por encima. Hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Muy ilusionados con lo que nos queda".

Bache o crisis. "Son tres partidos malos a nivel de resultados, pero todos extremadamente igualados. Nos da igual que ahora nos toque jugar con el Zaragoza o el Leganés. Iremos a por los tres puntos ante cualquier rival y a cualquier campo. Soy muy optimista con este equipo".