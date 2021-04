Raúl Ruiz, comentarista del derbi: "Notamos la presión"

La suya será esta tarde una de las voces del derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo en El Molinón. Él comentará el partido junto con Gustavo López, exfutbolista. Juanma de la Casa será el narrador y Sergio Sánchez estará a pie de campo. “Formamos un buen equipo”, dice Ruiz, que ayer estuvo en LA NUEVA ESPAÑA durante la elaboración de un reportaje para Movistar sobre el fútbol asturiano. Ruiz ha comentado la mayoría de los últimos derbis desde el reencuentro. “Son partidos muy especiales. En lo deportivo, al Oviedo no le ha ido nada mal: solo una derrota y por gol en propia de Christian. En los derbis no importan las dinámicas”, explica Ruiz, que admite estar sorprendido por la buena campaña del Sporting. “En un derbi da igual la clasificación y no hay tendencias ni dinámicas. Veo con más necesidad al Oviedo por la situación en la tabla, pero puede pasar de todo. El Sporting me está sorprendiendo, no me esperaba su temporada por las dificultades que tuvo para hacer la plantilla y creo que está en una buena posición”.

Para el conocido comentarista, el asturiano es “uno de los mejores derbis de España. Y he hecho unos cuantos. Es súper caliente se vive con mucha pasión. Así lo vemos desde fuera, más allá de la rivalidad existente entre las ciudades y los clubes”.

Sobre el partido de esta tarde, Ruiz regatea. “Hay que ser muy atrevido para mojarse en Segunda, pero como es un derbi me imagino un empate y con pocos goles. Ninguno de los dos va a querer perder, por el valor del punto y por la presión social. No hay presión por el público, pero el futbolista nota igualmente el peso del partido por las calles de la ciudad”, opina Ruiz, que concluye describiendo lo que es para él el derbi. “Es la fiesta del fútbol asturiano y deberían estar los dos en Primera División. Sería beneficioso para la región. Egoístamente, incluso para ambos, es mejor que los dos estén en la élite”.