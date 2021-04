Una rivalidad desde la guardería: Verónica Rodríguez y Alejandra Arias, juntas desde niñas y separadas por colores, se preparan para el derbi

Érase una vez dos amigas en el Bajo Nalón a las que solo separan los colores. Como la rivalidad asturiana está llena de pequeñas historias donde la sangre no llega nunca al río, la de Verónica Rodríguez, hincha sportinguista, y Alejandra Arias, acérrima azul, vale como clarificador ejemplo de que el enfrenamiento regional puede ser sano. Éste lo es. Las dos treintañeras, nacidas en 1988, son de Soto del Barco, se conocen desde la guardería y verán el derbi juntas. “Yo la acompañé al Tartiere alguna vez, pero ella a mí nunca a El Molinón. Soy madrina de su hija, Cayetana, y la intente hacer del Sporting, pero no hubo manera”, explica Verónica Rodríguez, que es cuponera en varios pueblos del Bajo Nalón y sus alrededores, como San Esteban, Cudillero, Soto del Barco o San Juan de la Arena y además destaca en el remo adaptado.

De hecho, acaba de ser seleccionada para el preolímpico de Gavirate (Italia) y luchará por una de las dos plazas que hay en juego para los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. Rodríguez tiene parálisis cerebral y además de darle al deporte es graduada en Magisterio. Podría haber sido profesora en la ONCE, pero decidió seguir vendiendo el cupón. “Creo que ayudo más así a la asociación. Es una parte muy importante de mi vida”, dice la socia del Sporting. Como importante en su vida es Alejandra Arias, que trabaja en una guardería de Avilés y con la que prácticamente comparte una vida, no así el equipo. “Yo me hice del Oviedo por fastidiar, porque toda mi familia el del Sporting. En esta zona somos minoría y yo a veces me pongo de mala leche”, bromea.

Ambas amigas vieron juntas el primer derbi en el Tartiere tras el regreso, que acabó en victoria azul (2-1). Fue el partido en el que Mossa anotó un doblete. “Fue emocionante y muy intenso. La pobre Vero no podía abrir mucho la boca rodeada de tanta gente del Oviedo...”. La sportinguista tira de guasa. “Ya desde clase la picaba mucho con el tema del Sporting. Es mucho más forofa que yo, aunque siento mucho el equipo”, explica la hincha rojiblanca, habitual de los viajes con el Sporting. Las dos llegan al derbi con buen ánimo. “Estamos un poco ‘gachos’, pero tengo la esperanza de que al menos logramos mantenernos y ganar al Sporting. Pronostico un 0-2”, dice Arias.

Blanca Esther Aranda | Presidenta de la asociación Mujeres Progresistas de Asturias

“No firmo subir y perder el derbi, hay que ganar y subir”

“El fútbol es claro ejemplo de la discriminación”

Gijón, Ángel CABRANES

“¿Si firmo subir y perder ante el Oviedo? No, no. Hay que ganar el derbi y ascender”. Blanca Esther Aranda piensa en rojiblanco como en la vida: con ambición. La presidenta de la asociación Mujeres Progresistas de Asturias es una gijonesa de 47 años a la que varios policías observan atentamente cuando posa con los colores del Sporting ante la cámara de LA NUEVA ESPAÑA. No hay nada raro, sólo que se encuentra en la plaza de España, en pleno corazón ovetense, junto a Delegación de Gobierno. “Soy de las que vive la rivalidad de buen rollo y con muchas risas. Para los asturianos y asturianas ye positivo que haya un derbi, a ver si nos ayuda a todos a recuperar un poco de alegría”, subraya.

“2-0 va a ganar el Sporting”, adelanta Blanca Esther, que aprovecha el momento para sacar su vena reivindicativa: “El fútbol es el claro ejemplo de la discriminación de las mujeres, aunque haya muchas mujeres a las que nos guste el fútbol, eso no tiene nada que ver. Lo estamos comprobando en las remuneraciones de las jugadoras o en los contratos publicitarios. Son las grandes olvidadas”, asegura esta vecina de La Calzada que ya sabe dónde verá el partido: “Voy a verlo en casa de mi hermano, Rubén. Él también es sportinguista y muy futbolero”.

Loli Marrón Martínez | Auxiliar de enfermería

“Lo veremos en familia, somos muy del Oviedo”

“Últimamente solemos ganar al Sporting”

Oviedo, Antonio LORCA

“¿El derbi? Pues lo veremos, posiblemente, fuera de casa, en una sidrería, juntos mi marido, mis dos hijas y yo”, explica Loli Marrón Martínez, que trabaja de auxiliar de enfermería en el HUCA y que, en este tipo de ocasiones, no suele invitar a la familia del marido de su hija mayor a compartir el partido con los suyos. Se da la circunstancia de que en mi familia somos todos muy del Oviedo y en la de él, al contrario, todos del Sporting, así que este tema vale más dejarlo aparte, no se habla mucho”, dice. Loli Marrón no sabe muy bien qué está pasando y cuál es la razón por la que el Oviedo no termina de despegar: “Lo pasamos un poco mal, estamos sufriendo todos los partidos, no sé si serán los jugadores o el entrenador, pero cambian y sigue la cosa igual”, lamenta. A pesar de todo, Marrón considera que el Oviedo ganará 1-2: “Últimamente solemos ganar al Sporting”.

En su faceta como auxiliar de enfermería también está siendo un año muy difícil por todo lo que ha supuesto la pandemia del covid-19, algo que ella tiene muy presente: “Está todo bastante feo y ahora está empeorando otra vez”, se lamenta. Solo espera que al menos hoy el Oviedo sea capaz de ganar al Sporting y darle una alegría: “Sería genial ganarles”.