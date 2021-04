En las terrazas y al sol: así se vive la previa del derbi asturiano

Dos amores diferentes, pero la misma forma de vivirlos. Sportinguistas y oviedistas sufrirán hoy viendo enfrentarse a sus equipos en El Molinón (18.15 horas), en el que será el segundo derbi de la temporada. Será también tercero sin público de la historia, por lo que a los aficionados no les quedará otra que verlo en sus casa o en bares. Aprovechando la soleada jornada, los aficionados han llenado las terrazas, que a primera hora de esta tarde ya lucían de rojiblanco en Gijón y de azul en Oviedo.

La afición rojiblanca confía en la victoria

“Lo más importante es ganar al Oviedo, y luego ya pensaremos en la clasificación”. Así lo creen los aficionados rojiblancos que comienzan ya a poblar las terrazas hosteleras de la ciudad antes del derbi asturiano de esta tarde contra el conjunto azul. “Es fundamental ganar hoy para acabar con la mala racha en los derbis y en los últimos partidos de Liga”, aseguran Luis García y Nicolás Ballario, ataviados con sus camisetas rojiblancas, “no podemos tirar toda la temporada ahora en los últimos partidos”.

“Creo que podemos ganar y cambiar la inercia en los derbis y en Liga”, asegura Manuel Iglesias, “ya nos toca, por estadística y porque estamos mucho mejor que ellos, así lo dice la diferencia de puntos”. Iglesias confía plenamente en la victoria sportinguista: “claro que vamos a ganar, y además holgadamente”, confirma. De hecho, su confianza en los de David Gallego es tal que asegura que “no descarto el ascenso directo, creo que aún estamos a tiempo de engancharnos”.

“Me gustaría que fuera un partido en el que el Sporting no especulase y saliera a demostrar que es mejor equipo que el Oviedo”, aseguran Javier García, Alberto Algueró, Miguel Ruiz y Miguel Alonso en una terraza de la cuesta del Cholo.

“Nos jugamos mucho, pero vamos a ganar seguro”, aseguran Gonzalo Hernández, Juan Macías, David García, Manuel Catoira y Pablo Ruiz, a punto de empezar a comer en una terraza, con sus bufandas y camisetas sportinguistas. Entre ellos no hay consenso. “Firmo ganar 3-0 hoy y no entrar en play-off”, asegura uno. “No, no, calla, tenemos que entrar en la promoción”, replica otro. Lo que sí tienen claro es que hoy quieren celebrar un gol de Djuka. Un sentimiento que muchos comparten hoy en la villa de Jovellanos.

Pedro Miñor, epicentro del oviedismo

Daba gusto pasear hoy por Oviedo a pocas horas del derbi ante el Sporting. La agradable temperatura y el sol sacó a los ovetenses a la calle casi desde primera hora de la mañana. A la hora del vermú resultaba complicado encontrar una mesa libre en las terrazas del Antiguo, de bote en bote, mientras por el barrio retumbaba la música del concierto al aire libre a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. Ambientazo y estampas familiares desde la plaza del Sol, al Fontán, pasando por Trascorrales y Riego. Alguna camiseta del Oviedo, pocas, comparadas con derbis anteriores, pero sí un claro calentamiento derbi del centro de la ciudad mientras los jugadores estaban concentrados en el hotel.

El ambiente futbolero estaba a unos 3 kilómetros del centro, porque la plaza Pedro Miñor, epicentro del oviedismo en los últimos tiempos, fue un reguero de aficionados azules desde primera hora de la mañana. “Llevamos calentando desde las once y media. Hoy ganamos al Sporting”, explicaba David Barrientos, hincha oviedista, en una de las terrazas de la plaza junto a más colegas. “No hay tanto ambiente por el covid, pero un derbi siempre es un derbi y seguro que ganamos”, concluía.

Un amplio grupo de aficionados azules, rondando la veintena y separados por mesa, animaba la plaza e incluso tiraba de algún cántico. “El partido será difícil, pero ganaremos y se nos va a hacer corto el toque de queda para celebrarlo”, presagiaba Roberto García. “Estamos mal como equipo, pero en los derbis nos venimos arriba. Llevamos aquí desde las 12.30. ¡Y lo que nos queda!”, presumía Alejandro Forlano.

Miembros de la peña La Colonia, como Jorge Coma o Alejandro García, calentaban motores con cervezas antes del partido en Miñor y también se mostraban confiados con una victoria azul: “Somos los reyes de derbi”.

Parecido pensaban Nerea Barreiro, Javier García, Walter García y Katia Diaz. “Llegamos mal, pero ganamos”.