Así vieron el derbi los exjugadores del Oviedo

“Se vio al mejor Edgar en meses; el equipo estuvo cómodo”

“El partido se puso bien para el Oviedo, no como le ha sucedido otras veces, y además el formato de juego que se produjo tras el gol le viene mal al Sporting, porque se desorganiza, y al Oviedo le va bien, ya lo demostró en otros partidos en los que plantó cara a rivales de arriba. En la primera parte hubo ocasiones, se dirá que la posesión del balón fue para el Sporting, pero el Oviedo estuvo más cómodo y fue superior porque hizo el trabajo defensivo que necesitaba. Un gran trabajo defensivo, superior al que hizo en ataque el Sporting. Hay una clave y es que las líneas estaban muy juntas y así el Oviedo evitó los pases interiores de Manu García. Hay jugadores que rindieron a gran nivel en el Oviedo: se vio al mejor Edgar desde hace meses; Blanco Leschuk hizo un trabajo extraordinario; la defensa, en general, estuvo muy bien; Borja volvió a hacer un buen partido. El Oviedo fue superior porque consiguió mantener alejado el peligro del área y eso ante un equipo como el Sporting no es fácil en absoluto”.

Jerkan. Exjugador del Oviedo

“Fue un derbi atípico; hubo poco intensidad e interrupciones”

“Fue uno de los partidos más completos del Oviedo, sobre todo a nivel defensivo. A partir del gol de Diegui, no dejó entrar en el partido al Sporting, lo maniató y lo anuló. El Sporting intentó entrar por el centro, con muy poca profundidad por las bandas y el Oviedo no le dio ninguna opción. Creo que el triunfo es justo, teniendo en cuenta además que dispusieron de la ocasión más clara del partido, la de Nahuel que se marchó fuera por muy poco, y que de convertirla hubiese encarrilado la victoria en la primera mitad. Tras el gol, el Oviedo funcionó muy bien como bloque, estuvo muy cómodo y concedió muy pocas opciones ofensivas al Sporting. Fue un derbi atípico, muy diferente a los anteriores, con poca intensidad en el juego y pocas interrupciones. Las segundas jugadas cayeron casi todas del lado del Oviedo, destacando el partido muy completo que realizó Borja Sánchez. La victoria le tiene que dar tranquilidad al equipo de cara a la recta final de temporada”.

Ondina. Exjugador del Oviedo

“El Oviedo cumplió en el momento más oportuno”

“El Oviedo cumplió su objetivo y reaccionó en el momento más oportuno. En la primera mitad fue muy superior. Dominó con claridad el juego y además del gol de Diegui, tuvo la clara ocasión de Nahuel que hubiera podido sentenciar ya el partido en la primera mitad. Creo que el Sporting cometió el error de querer entrar mucho por el centro, sobre todo en la primera parte, pero el Oviedo le cerró bien todos los espacios y además salía a la contra con mucho peligro. En la segunda mitad, el Oviedo siguió manteniendo su gran trabajo defensivo y solo sufrió un poco en los minutos finales, pero más por la incertidumbre del resultado y también por el gran desgaste físico que había realizado. Creo que la victoria es un gran paso para alejarse de la zona de abajo de la clasificación y sirve también para romper la mala racha se siete partidos sin ganar. Hay que destacar el mérito del triunfo teniendo en cuenta que el Sporting solo había perdido un partido en El Molinón”.

Vili. Exjugador del Oviedo

“Me encantó el equipo; el gol de Diegui vale la salvación”

“El Oviedo ganó y jugó bien, no le dio oportunidad al Sporting y el planteamiento del entrenador fue perfecto, no les dejaron hilvanar jugadas, casi todos los rechaces fueron para el Oviedo en un partido que, además, fue limpio. El gol llegó cuando se incorporó un lateral, Diegui Johannesson, al ataque. Un gol que, además, puede valer la salvación. Me parece meritorio porque le ganaron a un buen equipo: el Sporting está donde está porque es un buen equipo. Pero el Oviedo planteó el partido muy bien, me gustó mucho: metió el gol y no se echó atrás. Tuvieron una segunda oportunidad y llegaron a maniatarles. Luego, en la segunda parte, al Oviedo le interesó matar el partido, que no hubiera agobios. Los centrales estuvieron perfectos y es verdad que pudo faltar llegar algo más, pero si defiendes bien, ganas 1-0 y encima tienes ocasiones es ya pedir demasiado. Tal y como estaba el Oviedo y cómo llegó al partido, me encantó como jugó. Y, además, los derbis no se juegan, se ganan”.