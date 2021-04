Así vieron el derbi los exjugadores del Sporting

“Djuka se maneja mejor cuando juega él solo arriba”

“He visto un Oviedo muy bien plantado, muy sobrio en defensa y haciendo daño arriba las veces que ha salido. Ha puesto más intensidad para ganar los balones divididos y ha entrado más fuerte en las disputas. En general no ha sido un buen partido. El Sporting ha intentado llevar la iniciativa, pero no ha tenido muchas ideas en ataque y apenas ha habido ocasiones claras. Otras veces lo ha solucionado con una jugada aislada de Djuka, pero ayer no apareció. Creo que Djuka se maneja mejor cuando juega solo arriba porque tiene más sitio para moverse y es listo para los desmarques. Creo que, viendo cómo ha sido el partido, el Oviedo ha merecido la victoria. No sé si su idea era esperar atrás y salir con poca gente, pero lógicamente el gol tan rápido lo ha condicionado todo. Recuerdo partidos del Sporting en casa peores que éste, pero los acababa ganando porque aprovechaba sus ocasiones. Contra el Oviedo tampoco es que las haya habido muy claras”.

Eloy Olaya. Exjugador del Sporting

“El Sporting quiso, pero le faltaron argumentos”

“El Sporting ayer quiso, lo intentó, pero no pudo con el Oviedo porque le faltaron argumentos con los que atacar y hacerle daño al equipo rival. No fue una cuestión de falta de intensidad, como le pudo pasar en otros derbis. En este no, pero estos partidos se deciden por detalles, como que el gol te lo marque un lateral que se incorpora al ataque y que no iba a ser siquiera titular, sino que acabó jugando por la lesión un compañero. Al Sporting le costó mucho generar peligro, fue un querer y no poder, sobre todo en la segunda parte. Y los cambios tampoco aportaron cosas distintas. Yo hubiera apostado más por perfiles como Gaspar y Cumic, para jugar por fuera, por las bandas. En la primera parte ambos tuvieron ocasiones, pero el Oviedo marcó la primera que tuvo y el Sporting, no. Ahí estuvo la clave. Después de eso, el Oviedo supo defenderse, renunciando completamente al ataque, atrincherándose apoyados en el buen hacer de Grippo y Arribas. El Sporting puso todo de su parte, no hay nada que reprochar”.

Castaño. Exjugador del Sporting

“Parecía que el Oviedo se jugaba más, se le vio con más ganas”

“La clave estuvo en que durante todo el partido el Oviedo parecía que se jugaba más. Se le vio con más ganas y más intensidad que al Sporting, como viene ocurriendo en los últimos derbis asturianos. A partir de eso, el Oviedo fue mejor en el cómputo general. También porque se encontró con un gol muy pronto, a los cinco minutos. Eso le hizo jugar más cómodo y, sobre todo, seguro. Al final, el Oviedo jugó más tranquilo durante todo el encuentro gracias a ese gol. Tuvo siempre las ideas más claras que el Sporting, que no supo romper el entramado defensivo que crearon los azules. Yo creo que les faltó profundidad y creatividad en los metros finales. Y como consecuencia de eso, también faltó remate y acierto. Manu García, por ejemplo, es el jugador más diferencial en teoría, y no apareció en toda la segunda parte. Únicamente creamos peligro en un remate de Aitor y otro de Pablo Pérez. Es muy poco bagaje si quieres ganar un derbi asturiano”.

Juan Eraña. Exjugador del Sporting

“Si no tiras a puerta estás abocado a perder”

“Un equipo que no tira a puerta es a lo que está abocado: a acabar perdiendo el partido. El Sporting se pasó la mitad del encuentro jugando para atrás, y así es muy difícil. Si los dos centrales son los organizadores del juego, no tienes nada que hacer. No pueden ser ellos los que tengan que dar pases de treinta metros. Hace falta más centro del campo. Tienen que buscar a los jugadores desequilibrantes como Manu García, pero darles balones en ventaja, no tirarle pedradas. Al delantero centro del Sporting le llegaron cuatro balones contados en todo el partido, y ninguno de ellos en buenas condiciones para poder sacarles partido. No me gustó nada el planteamiento ni el partido en sí. Lo que el Sporting propuso fue muy pobre, tienen que aparecer más los centrocampistas, que son los que tienen que llevar los balones arriba. Últimamente, el Sporting no consigue dar con la tecla en los derbis. Son partidos de mucha intensidad. Esta derrota es un mazazo para la afición”.