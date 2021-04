El análisis emocional del partidazo de Asturias: El Sporting paga la “ansiedad” por ganar el derbi

“Para un profesional, la derrota ante el Oviedo debe significar lo mismo que hacerlo ante cualquier otro rival, pero, ya sabemos lo que hay”, asume Arturo. Gijonés y exjugador del Sporting, conoce perfectamente que el partido ante el eterno rival sobrepasa los límites de la normalidad y tiene una singularidad compleja a la hora de controlar las emociones. “La persona tiene que estar entrenada para saber entender ese entorno, para manejar todos esos datos”, continúa en referencia a la dinámica de resultados que favorecen al conjunto azul. El que fuera coach rojiblanco, experto en trabajo hacia el alto rendimiento, entiende que el entorno del equipo mostrara euforia antes de encadenar tres derrotas, y frustración ahora tras caer ante el Oviedo. Lo que pide ahora es tranquilidad, fuera y dentro, para afrontar las siete últimas jornadas.

“Lo primero que hay que hacer es observar el partido y ver cuáles han sido las causas de la derrota según el cuerpo técnico. Pero sin perder mucho tiempo, sin estar permanentemente rumiando lo mismo”, explica el gijonés. “Después hay que mantener el equilibrio. No podemos darnos latigazos por perder tres partidos y olvidar el buen trabajo hecho hasta ahora. Esto es deporte, unas veces se gana y otras, se pierde. Que los árboles no nos impidan ver el bosque”, subraya.

Arturo ve en la confianza otra de las claves. “¿Hacemos lo mismo que antes, cuando se ganaba? Probablemente, sí. Nuestra idea debe ser la misma, sin miedo, ni quejas. También darse cuenta de que hay factores que no dependen directamente de nuestro trabajo, como el rival o los árbitros. Hay que estar enfocados en nuestro trabajo y prepararse para lo que pueda pasar”, destaca. Por último, el exrojiblanco hace hincapié en invertir los esfuerzos, en cuanto sea posible, en el siguiente rival, el Zaragoza. “¿Cuánto tiempo queremos dedicarle a pensar en el derbi? El que perdamos en ello dejaremos de invertirlo en el siguiente rival. No podemos ahora utilizar palabras como fracaso o derrota. Eso nos envenena. Mente ya en lo siguiente y filtrar la información que llega del exterior. De la misma forma que cuando la racha buena no podemos abrir nuestra ventana y dejar entrar que todo es perfecto, ahora tampoco que todo es negativo”, concluye.