Ziganda, rey de derbis: el primer entrenador de la historia azul que vence en Liga dos veces en Gijón

El Oviedo del Cuco se enfrentó por primera vez a l Sporting el pasado 22 de junio. Fue el primer derbi de la historia a puerta cerrada (0-1), a causa del covid, y se decidió por un gol de Borja tras una gran jugada individual. En la imagen superior, la celebración del tanto.

El Oviedo logró su primer triunfo de la presente temporada ante el Sporting el pasado 11 de octubre tras un inicio irregular. Blanco Leschuk debutó en ese partido, que acabó en 1-0 gracias al gol de Tejera de penalti, celebrándolo en la fotografía superior con el argentino y Obeng.

El equipo azul ganó el sábado en Gijón en el último derbi del curso gracias al tempranero gol de Diegui Johannesson, héroe inesperado del equipo que entró en el once por la lesión de Juanjo Nieto. En la fotografía, los oviedistas se abrazan al final del partido en Gijón.

El primero fue el de la revolución, el segundo el de la continuidad y el tercero el de la pequeña sorpresa en el lateral derecho. En todos ellos el plan salió a pedir de boca para el Oviedo: victoria. Y en todos ellos Ziganda salió reforzado como entrenador azul. El técnico del Oviedo le tiene tomada la medida al eterno rival. Tres partidos, tres victorias. “No me siento superior al Sporting y creo que los otros dos han sido más igualados. Para mi suerte, estamos ganando y el año es muy largo, pero me gustaría hacer más cosas. Los derbis los afrontamos de una manera muy especial y se nota en el campo”, dijo el técnico navarro tras el derbi en la sala de prensa de El Molinón.

La victoria del Oviedo el domingo en Gijón provoca que Ziganda pase a gozar de un estatus en la historia de los derbis. El navarro ya es el único entrenador del Oviedo que ha conseguido ganar dos veces en El Molinón en el campeonato doméstico. Solo Emilio Sampere, que fue técnico del Oviedo durante dos temporadas (1933-1934), consiguió el triunfo dos veces en casa del eterno rival, pero fue en dos duelos del campeonato regional y no en la Liga.

Ziganda, pues, entra en la historia de la rivalidad asturiana y además coge aire tras su peor momento en el banquillo del Oviedo por la mala racha del equipo, que se plantó en El Molinón tras siete partidos sin ganar.

Desde el club se celebra su buen planteamiento táctico, que volvió a dar resultado ante el eterno rival. La partida Gallego-Ziganda, cayó otra vez del lado navarro.

El Cuco preparó la semana con mucho sigilo en El Requexón, aunque prácticamente afrontó el derbi como un encuentro más. La rutina no cambió en exceso. Eso sí, el navarro jugó al despiste incluso con sus propios jugadores. El viernes, en el último entrenamiento antes de la concentración, ensayó con Rodri en la teórica alineación titular de cara al partido. En cambio, horas antes del encuentro dio a conocer el once a sus futbolistas. Muchos de ellos se sorprendieron al escuchar el nombre de Leschuk, elegido finalmente para ser el ariete titular, cuando el técnico carbayón cantó la alineación. El plan derbi del Cuco funcionó. Según su análisis, fue la mejor versión del Oviedo en los duelos de rivalidad. Los tres que ha ganado Ziganda han sido muy distintos. El primero fue el de la temporada pasada en El Molinón tras una revolución en el once, con Ibra y Rodri de titulares, Jimmy como extremo izquierdo y Borja Sánchez y Ortuño en el banquillo. El partido se decidió por un gol de bandera de Borja Sánchez, que salió fresco en la segunda parte y dejó patas arriba El Molinón con una gran cabalgada y un sutil toque de puntera.

El segundo derbi que ganó Ziganda fue el de la primera vuelta de este curso, en el Tartiere. Blanco Leschuk debutó como jugador del Oviedo en ese encuentro, decidido por un gol de penalti que Javi Fuego hizo a Sangalli y que ejecutó con sangre fría Tejera.

El círculo de Ziganda ante el Sporting se cierra, al menos de momento, el sábado en El Molinón con el derbi de Diegui, en el que el lateral pasó de descarte a estrella por un día en otro partidazo de Asturias muy cuco.