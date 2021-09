Los aficionados, antes del partido de Asturias: “Nada mejor que un derbi como los de antes”

La afición del Oviedo ya se prepara para volver a ser anfitriona de un derbi a lo grande. Será el sábado 9 de octubre a las 21.00 horas. No habrá restricción de aforo, aunque sí mascarilla. Once hinchas azules no se la quitaban ayer a la vera del Tartiere mientras comentaban la noticia del día. Había alguna duda y mucho dudoso, pero una posición parecía común entre el oviedismo desplazado al estadio: “En la sociedad asturiana hace falta alegría y nada mejor que un derbi como los de antes para dársela”. Lo dijo ayer María Álvarez, presidenta de la peña Olivares, y lo corroboraban sus acompañantes, todos integrantes de la asociación. El “once de Olivares” se esforzó en pedir mesura antes el derbi. Como resumen: “Que se cumplan las restricciones; si no, malo”.

Julio Monsalvo, veterano oviedista, era el que más claro lo tenía. “Está bien que se acaben los aforos: hace falta un poco de motivación y liberarse un poco de todo lo que nos ha pasado. Mientras se cumplan las normas, que volvamos a una cierta normalidad es positivo”. Adolfo Avello era el que más recelaba. “Para mí es algo precipitado, habría que esperar algo más”. Y rápidamente se creaba debate. “Hay muchas dudas sobre lo que puede pasar, pero que la gente pueda volver a los estadios es positivo siempre que se cumplan las normas”, opinaba Marisa Rodríguez. Rodrigo Fuente apoyaba esa opinión. “Ya era hora de volver a cómo estaba antes y mejor en un derbi que en otro partido. Seamos responsables”, indicaba.

Que el derbi vuelva a albergar aficionados aumenta aún más si cabe la piquilla. “Los dos equipos llegarán en un buen momento. Mira, nosotros tenemos la mejor plantilla desde el ascenso. Los derbis se nos dan bien y ganaremos otra vez”, recalcaba Julio Monsalvo. Allí, en lo alto de las escaleras del Tartiere, donde en solo semana y media se vivirá un derbi, ya se hacían cábalas de posibles alineaciones y se comentaba la actualidad azul.

“¿Viste lo que le pasó a Luismi?”, se preguntaba Aníbal Fernández. “No llega, no llega”, le contestaba Monsalvo. Lo que si llega es el derbi, éste con llenazo.

"Lo echamos mucho de menos", dicen los rojiblancos

“Es el mejor partido posible para volver a ver un campo lleno”. Así lo creen los aficionados sportinguistas de la peña Sentimiento Rojiblanco, reunidos ayer en la sede social de la agrupación para seguir la jornada de Champions League. “Después de tanto tiempo, respinga ver un estadio lleno de aficionados”, asegura José Iglesias, miembro de la peña, que se confiesa con “muchas ganas” de poder vivir un partido en esas circunstancias. No lo hará el día del derbi, puesto que él, como la mayoría de los socios de la peña, verá el partido en la sede social. “Nosotros lo vamos a ver aquí, en nuestro pequeño templo”, confirma Ricardo Rojo.

Para ellos, “la pena es que no se juegue en El Molinón”, ya que sería la combinación perfecta: volver a ver un estadio lleno, que sea el propio, y que sea contra el gran rival. “Es la mejor forma de volver a la normalidad”, incide Iglesias. “Te emocionas al volver al campo, aunque sea con aforo reducido, no quiero ni pensar verlo lleno”, remarca Xuacu Rodríguez, presidente de la peña. “Tenemos muchas ganas de vivir ese momento, no solo por lo que significa a nivel futbolístico, sino también por lo que significaría a nivel social”, subraya el aficionado rojiblanco.

“Es lo que más se echó en falta: ir al fútbol”, explicita Geli Joglar. La sportinguista se confiesa “ansiosa” por poder volver a pisar un campo a tope de capacidad. Y, más aún, si supone un viaje a otro estadio. Porque ese es el siguiente paso que los peñistas quieren dar. “A ver cuando se normalizan más las cosas y podemos volver a viajar, como peña, a los desplazamientos”, pide Xuacu Rodríguez.

Un paso que parece cercano, pero que se dará después del derbi. “Hace dos años que no seguimos un derbi en el campo, se echó muchísimo en falta”, remarca el joven Pelayo Rodríguez. “Se echaron de menos todos los partidos, pero mucho más un derbi, que es el partido de Asturias”, sentencia Ricardo Rojo, poniendo voz al sentimiento de toda una comunidad autónoma.