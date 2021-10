El derbi del sábado (21.00 horas) ya se siente en Asturias y Vanessa Extravís y Óscar Castro, hijos de Tensi y Quini, son los encargados de preparar el duelo en esta entrevista de LA NUEVA ESPAÑA, en la que recuerdan cómo disfrutaban sus padres con los derbis.

Además, Vanessa recordó la figura de Tensi más allá de lo que mostró de jugador, también en la difusión de valores, en esta anécdota con Dubovsky: “Dubo llegaba tarde a los entrenamientos y mi padre le explicó que para que él pudiera entrenar había mucha gente que antes lo había dejado todo preparado: el vestuario, el césped... Dubo empezó a llegar antes y un día le dijo a mi padre: ‘Tensi, ¿tú sabes que el utillero tiene a la hija enferma?’. Y mi padre le contestó: ‘Sí. Y ahora lo sabes tú también’. Eso lo aplicaba a todo. A mí me decía que tenía que ir antes a trabajar, que tenía que conocer a la señora de la limpieza, que es también mi compañera”.

Por su parte, Óscar recuperó un recuerdo que demuestra el olfato del “Brujo” con los partidos del Sporting: “Venía el Mérida a El Molinón y ellos no habían ganado aún. Le dije a mi padre que esa tarde iba al campo, que por fin tocaba ganar. Me miró y me dijo: “No vayas”. Y yo que sí, y él que no. Palmamos 0-1. Fue el primero que me llamó al acabar el partido. “¿Viniste?”, me preguntó, “¡pues ahora te aguantas!”. Y colgó.