Gaspar Campos: “Da rabia perderse el derbi, pero seguro que ganaremos”

Gaspar Campos transmite satisfacción en su primera llamada a la selección española sub-21. El canterano resumió en la noche de ayer, en Mareo, sus sensaciones antes de incorporarse al combinado nacional. Lo hizo posando con una camiseta de la selección, la de su compañero Guille Rosas. “La noticia me llega yendo a comer. Me llamó Pedro (Díaz), mi compañero”, comentó el canterano, con una amplia sonrisa. Así funcionan las cosas en el Sporting. En equipo. “Cuando miré el móvil tenía un montón de mensajes. Ya vi la convocatoria. Imagínese. Fue una sorpresa increíble. Encantado de recibirla”, subrayó el futbolista. No le pilla de nuevo una citación de la selección. Ya ha sido internacional en categorías inferiores (sub-17).

Gaspar, que tomará esta misma mañana un vuelo para sumarse a la concentración de la sub-21, comentó que ya ha podido hablar con el secretario de la Federación Española de Fútbol, pero no aún con el seleccionador. “No lo esperaba. Es un premio. Creo que estoy haciendo un buen trabajo. A aprovecharlo”, destacó sobre las ganas de poder contribuir a esta nueva etapa de la selección tras la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio. España se medirá este viernes a Eslovaquia, a las 20.45 horas, en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

La alegría de la citación no esconde en Gaspar el sinsabor de no poder participar en el derbi del sábado, en el Tartiere. “Da un poco de rabia. Está claro. Es algo que no se puede elegir. Es una pena que la organización de la Segunda División no frene por la selección, pero estoy muy agradecido a la Federación por contar conmigo”, reiteró el rojiblanco.

La ausencia de Gaspar limita al Sporting, que tendrá sólo un extremo disponible ya que Puma Rodríguez también ha sido citado por Panamá. En cualquier caso, el futbolista del Sporting aseguró que no tiene duda de que el equipo conseguirá el triunfo ante el eterno rival. “Somos un equipo y sin mí o sin cualquier jugador vamos a rendir al cien por cien. Estoy seguro de que vamos a conseguir la victoria”, concluyó, feliz, el rojiblanco Gaspi.