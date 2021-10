Otro derbi en la “Guerra fría”: así se coció el nuevo distanciamiento entre Oviedo y Sporting

“Las relaciones están en el mismo punto; ni avanzamos ni retrocedemos”, dijo Corral. “Ellos rompieron relaciones; ellos tienen que dar el paso”, contestó Javier Fernández un par de horas después. El ambiente sigue siendo gélido.

El origen del nuevo desencuentro, a las puertas de otro derbi, tiene que ver con el operativo de seguridad que depende de la Delegación de Gobierno, tras consultas con los clubes. El domingo, el Sporting había comenzado la reserva online de localidades entre sus socios para ir al Tartiere. Se había pactado una remesa de 590 localidades, aunque el Oviedo intentó que fueran 1.200, opción descartada por el adecuamiento al espacio de los visitantes en El Molinón. El lunes anunció que renunciaban a las mismas. ¿Qué paso entre medias?

Según el Sporting, el anuncio de las medidas, las mismas que en los últimos derbis, llegaron de improvisto. El domingo, el club rojiblanco no tenía constancia, defienden desde la entidad gijonesa, de que se mantuvieran reglas tan estrictas y decidieron activar el protocolo de venta por las urgencias de tiempo. El lunes, en la reunión que inicialmente no estaba prevista con seguidores, se conoció el dispositivo. El choque había sido declarado de “alto riesgo”. A la vista de las condiciones decidieron dar el paso atrás. “Ha prevalecido la opinión de una parte y seguimos igual que en 2019. Es sorprendente que se tengan que emplear tantas horas para ir de Gijón a Oviedo y encima permanecer sin comer ni beber. Parece que nos van a perseguir como en otras épocas”, resumió Javier Fernández.

El Sporting apunta que la posición de la directiva azul es diferente en público y en privado. Que ya en 2019 había un deseo mutuo por atenuar las restricciones pero que a la hora de la verdad el Oviedo no ha dado el paso conjunto. “Nosotros mantenemos la misma opinión en público y privado”, deslizó ayer Fernández.

La versión del Oviedo difiere. Para los azules, las medidas de seguridad son las adecuadas. Desde el club señalan al comunicado de la Delegación de Gobierno en el que se apunta al Real Decreto 203/2010 como base para entender las circunstancias.

Hay incluso quien apunta en la entidad carbayona a que ya se intuían las intenciones de los rojiblancos desde hace una semana. Los más desconfiados vaticinaron el giro de acontecimientos dado por el bando rival. Desde el Oviedo se matizan también las palabras del presidente del Sporting: no está prohibido beber en el Tartiere. La restricción afecta a los bares del estadio, pero se puede acceder con un envase de menos de 50 centilitros sin tapón. Y se había planificado la presencia de dos “mochileros” con bebidas en la grada visitante. “Intentamos que viniesen”, insistió Corral.

El distanciamiento llega después de que los contactos se hubieran intensificado en los últimos meses, siempre con las autoridades como notario. El pasado 11 de agosto ambas partes se reunieron con Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno regional, y Beatriz Álvarez Mesa, directora general de Deporte. En aquel encuentro hubo tiranteces ya que en el Sporting no gustó que el Oviedo se apuntara el tanto de lograr flexibilizar los criterios para medir el espacio de seguridad en los estadios.

Las dos partes estuvieron cerca de reunirse hace un par de semanas, pero con el anuncio del fin de las restricciones no se consideró necesario el encuentro. Hasta el lunes, cuando a abrirse un abismo entre las dos entidades. “Las peñas me dicen que están en disposición de viajar a Gijón en la segunda vuelta. También la directiva: estaremos en El Molinón”, pronunció Corral. “Primero pensaremos en nuestra afición: si no se les permite acudir al Tartiere no nos quedará otra que no a dar entradas a la afición del Oviedo”, contestó Fernández.

Con el distanciamiento, vuelve a perderse colorido en el derbi. Habrá afición otra vez, novedad en los últimos años, pero solo azul. Y, vistos los datos de los primeros días de venta de entradas, será un ambiente ruidoso. “Espero que el Tartiere sea una caldera. El primer gol tiene que ser de la grada. Apelando a la responsabilidad, porque seguimos en una pandemia, pero nos merecemos poder disfrutar del fútbol”, expresó Corral.

Fernández, que no verá el partido en el estadio, lanzó la última pulla al eterno rival: “Quien asiste a las reuniones expresa que la portavocía de una parte no la lleva quien debería”. Según fuentes rojiblancas, la frase señala a Jaime Campillo, vicepresidente de la APARO, protagonista durante las reuniones. Y finaliza: “Nuestros representantes quieren un fútbol normal, civilizado, y si no se puede será que la otra parte no lo desea”.