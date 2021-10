Semana de derbi asturiano con mensajes cruzados entre las plantillas del Oviedo y del Sporting. Piquilla sana. Arribas, capitán del Oviedo, valoró esta mañana en El Requexón la actualidad azul y preguntado sobre qué espera del Sporting respondió lo siguiente.

"Del Sporting esperamos, como han dicho, que jueguen su final de Champions. Para ellos es el partido más importante de los últimos años y nosotros lo plantearemos de la misma manera que los últimos derbis, en los que nos llevamos la victoria. Es un partido único en la temporada, jugando en casa y con nuestra afición. Creo que tenemos dar una buena imagen y ganar", dijo el madrileño. Sobre la ausencia de sportinguistas en el Tartiere al rechazar el Sporting las entradas, Arribas dijo que "los nuestros nunca nos dejarían solos".

Arribas habló en referencia a lo dicho por Babín, central del Sporting, que dijo que el derbi “no es un partido más, es como si fuera la final de la Champions”. Las palabras de Arribas tardaron poco en llegar a Mareo, donde el Sporting, prepara el esperado partido. Gragera, centrocampista y titular indiscutible, valoró la actualidad del equipo y no dudó en contestar las palabras del central azul. “Ni me va ni me viene. Seguro que habrá sportinguistas en el Tartiere, como en todos los campos”