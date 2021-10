El Oviedo y el Sporting juegan el derbi de la Variante: seis historias personales

Todos se descubren antes del primer derbi asturiano de la temporada, el Oviedo-Sporting del sábado en el Tartiere. Porque el derbi forma parte de la idiosincrasia de una Asturias que vive para el fútbol, pero lo mismo puede decir el tren, pegado a la historia de la región desde hace casi 200 años y unido por lazos de sangre a la tradición minera.

El primer derbi del curso coincide con la cuenta atrás para la cacareada puesta en marcha de la variante de Pajares, una obra colosal llamada a cambiar la vida de los asturianos, dotar al Principado de una conexión de alta velocidad con la Meseta y así, quién sabe, revitalizar la región y volver a situarla como una de las comunidades más pujantes. 3.845 millones de euros para sacar a Asturias del túnel: daría para construir 82 estadios Carlos Tartiere y también para pagar 124 reformas de El Molinón. Algo parecido buscan el Sporting y el Oviedo, que como buenos asturianos ansían llegar a Madrid (Primera División) por la vía rápida y salir del túnel de Segunda. Antes tendrán que verse las caras, aunque esta vez la afición del Sporting no se vaya a desplazar a Oviedo ni en autobús tras el enésimo enfrentamiento entre clubes. Y antes hablan los aficionados. Hablan Carlos Batanero, Manuel Castro, Carlos López, Francisco Javier Pello, Javier López y Alfredo Martínez. Maquinistas, jefes de estación y circulación o expertos en mantenimiento. Saben mucho de trenes, algo menos de fútbol y coinciden en algo: que gane su equipo.

Batanero, maquinista en territorio enemigo

Carlos Batanero nació en 1977, es de Oviedo, hincha del Sporting, empezó como minero y ahora es maquinista de un tren de cercanías. Trabaja para la compañía Renfe desde 2009. “Lo de la minería se acababa y me surgió la oportunidad de hacer un curso. La familia por parte de mi madre estaba relacionada con el mundo ferroviario y me salió todo bien”. Batanero vive en territorio enemigo: es socio del Sporting. El sábado emigrará de la capital. “No puedo ver el derbi en Oviedo: o me pongo faltoso yo lo hace algún amigo”. Batanero cubre el trayecto de dos líneas: Puente de Los Fierros-Gijón y El Entrego-Avilés. Con la puesta en marcha de la Variante le pasa como con el fútbol asturiano: es escéptico. “Por aquí de vez en cuando comentamos que nos jubilaremos todos sin verla funcionar...”. Sobre la salud del tren en Asturias es crítico. “Damos un servicio malo: los horarios son los mismos que hace treinta años”. Tampoco ve clara el maquinista Batanero una victoria rojiblanca el sábado en el Tartiere. “No las tengo todas conmigo, la verdad. Es que el Oviedo nos ganó casi todos los partidos desde que nos volvimos a encontrar...”.

Aquellos derbis que recuerda Carlos López

Todavía recuerda Carlos López los “besitos” que se lanzaban oviedistas y sportinguistas en la estación de Gijón. “Los del Oviedo venía en trenes de cercanías rumbo a Gijón y recuerdo que una vez los del Sporting les tiraban de todo. Era tremendo”. Eso fue hace unos 30 años. Hoy, López trabaja ahí, en la estación de Sanz Crespo. Lleva “fácil 14 o 15 años”. Se notó mucho cuando la estación cambió de lugar, perdimos muchos viajeros al estar más lejos del centro”. El puesto exacto de López, sportinguista sin solución, es “factor de circulación” y se ocupa de dirigir el tráfico desde un ordenador. Pasó por varias especialidades en su vida en el mundo los trenes: especialista de estaciones, enganchador y capataz. “Esto es menos tute porque ahora todo está mucho más modernizado. Simplemente, le das la señal a un tren listo”. Los derbis de ahora también son más modernos. “Los dirigentes se enfadaron otra vez, ya ves qué tontería. Yo creo que el fútbol tiene que ser deportividad y dar ejemplo”, dice López, que se define como un hincha “calmado y tranquilo por la edad”. Eso sí, “el derbi hay que ganarlo”.

Los derbis de Javier López

Javier López (Lugo de Llanera, 1957) controla el tráfico de trenes de la estación de Tudela Veguín desde hace un año. Es el jefe de circulación y trabajó 28 años en la estación de Lugo de Llanera. En total, acumula 39 años de servicio. Su padre trabajó en el mismo sector. López se ocupa de que el tráfico sea correcto y de que cada tren vaya por su vía. Ahora está en el servicio de incidencias. “Estoy solo en la oficina. Me va bien, este año cambié un poco la rama, pero estoy contento”. López es hincha del Sporting desde que tiene uso de razón. No es socio rojiblanco, pero sí su hijo. “Soy mucho más calmado con el fútbol. Un derbi es un derbi, pero hay que tomarlo como un partido de fútbol”. López verá el derbi en el bar de Lugo de Llanera que regenta su hijo. “Ahí nos juntamos aficionados del Oviedo y del Sporting en un ambiente normal. La gente se comporta”, explica López, que cree que el Sporting ganará. La apertura de la Variante, en cambio, la ve más difícil. “Tengo muchas dudas, más que con el Sporting. Los políticos nos llevan engañando muchos años. A ver si de esta...”.

Manuel Castro regresó a casa

Manuel Castro (Oviedo, 1967) regresó a casa hace dos años tras estar treinta en Valladolid. Trabaja en mantenimiento y es el encargado de la estación de trenes de El Berrón (Siero). Su función principal es revisar pasos a nivel y estar pendiente de la señalización de toda la estación. Lleva en el mundo de los trenes desde los 17 años. “Mi padre era jefe de los maquinistas, así que lo de la vía me viene de familia. Antes convocaban oposiciones para hijos de trabajadores y así es como entré a trabajar. Era el año 1985”. Castro tiene 54 años y presume de una hija y un nieto. Tras separarse, volvió a Asturias. Antes había ido a Valladolid “por amor”. Allí trabajó tres décadas haciendo de todo. Dice que es del Oviedo “de toda la vida” y que recuerda ver algún derbi en el estadio Carlos Tartiere, hace ya veinte años. Ahora apoya con pasión al Oviedo del Cuco Ziganda y confía en una victoria azul en el partido de máxima rivalidad del sábado en la capital asturiana. “Este año no me hice socio del Oviedo, aunque igual vuelvo a serlo. Al equipo lo veo bien para el derbi: a ver si les damos para el zorro”. La Variante, dice, va como su “Oviedín”, “para adelante”.

La historia de Francisco Javier Pello

Francisco Javier Pello (Oviedo, 1966) es supervisor en la estación de Oviedo. Se ocupa de que todo esté limpio y lleva 36 años en Renfe. “Estoy desde que entré de militar. Yo hice la mili y luego ya me quedé en la empresa. Estuve de factor de estaciones un año en León y también vendí billetes. Yo hice de todo”. Pello bromea diciendo que su trabajo es hasta divertido. “Siempre hay anécdotas que contar, cuando trabajas en una estación ningún día es igual que el anterior”. Este ovetense vive en Infiesto y es oviedista, aunque avisa. “Soy mucho más calmado que antes. Ya no es la sangre que tienes con 21 años. Cuando el Oviedo ascendió en el 88 estaba en la mili y lo celebramos por todo lo alto. Yo no vivo ya en Oviedo, pero sigo todos los partidos y me gusta la piquilla sana”. Pello recuerda ver llegar a la afición sportinguista a la estación de Oviedo como si fuesen “ovejas en el redil”. Dice con nostalgia que esas imágenes de la afición gijonesa caminando por Oviedo eran impactantes. El derbi lo verá en casa o en un bar y luego lo comentará con su hijo, también hincha carbayón. “Se hizo del Oviedo solo, no porque yo se lo dijese”.

Alfredo Martínez, toda la vida en un tren

Alfredo Martínez (Oviedo, 1962) está en una oficina de la estación de la capital asturiana y se ocupa de asignar un tren a cada maquinista. Él mismo es maquinista, pero hace unos años no pasó el reconocimiento médico anual por un problema menor detectado en un oído. Llevaba conduciendo trenes desde los 18 y se tuvo que bajar. “Lo mío era conducir y al principio se me hizo raro, pero una vez en la oficina lo veo mejor. Estoy acostumbrado”. El padre y el tío de Martínez eran maquinistas. Su hijo lo es ahora. “Yo estuve en muchos sitios: León, Coruña, seis años en Barcelona... Regresé a Oviedo en el 2000”. Estuvo en grandes líneas como la Oviedo-Madrid. “Era un trabajo cómodo. Conducías, pasabas una noche en el hotel, y al día siguiente, vuelta a casa. Martínez es hincha del Oviedo y fue socio muchas temporadas. “Lo sigo, aunque con menos pasión que antes. Me fastidia cuando pierden y el derbi es un partido muy especial. Me acuerdo cuando una vez fui a Gijón a ver un derbi con mi hijo. ¡Nos apedrearon al bajarnos del tren! Era tremendo, ahora para venir tienen que estar no sé cuántas horas en autobús. No hay quién lo entienda”.