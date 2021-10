Cuando Rubén Reyes y Javi Rico fueron alumnos del mismo centro: "Uno era un pillo y al otro no había que reñirle nunca"

En los pasillos del centro educativo ubicado en el gijonés barrio de El Natahoyo se reparten las orlas de las distintas promociones. “Rico era menudín y pillo. Un quisquilluca”, comenta Pablo Monella, responsable de deportes del Gedo y profesor de Educación Física hasta su jubilación, señalando la imagen del director deportivo del Sporting. “Era buen guaje, pero me piraba mucho. No se escondía, ¡eh!. Él me explicaba que si no, llegaba tarde a entrenarse a Mareo. ¡Le daba tiempo de sobra! No hubo manera”, comenta. El balón tiró más. Javi Rico no pasó de segundo. Le esperaba otra vida. “¡Vaya diferencia respecto a Torrecilla! ¿O ye mentira?”, añade Monella para alabar su labor al frente de la parcela deportiva. Monella también es buen amigo de Rubén Reyes. “Me mensajeo con los dos con cierta frecuencia”, explica.

Entre los 37 profesores del Gedo, Miguel Ángel Lozano es de la quinta de Reyes, con el que compartió aula. “Yo hice Mecánica, pero coincidíamos en asignaturas comunes. Era un compañero correcto y sé que sigue manteniendo la amistad con mucha gente con la que estudió”, detalla. “Siempre estaba de buen humor”, añade Valentín Fuente, encargado de impartir inglés. “Yo le recuerdo como un chico extrovertido, participativo y alegre”, dice Cristina Fernández, profesora de Legislación y apasionada oviedista. “No había que llamarle la atención nunca. Completó cuatro de los cinco años”, apunta Monella.

“Mi padre habría estado orgulloso de verles en el Sporting y en el Oviedo”, afirma Emilio Díaz Rodríguez, director de la Escuela Revillagigedo. Es hijo del fallecido Emilio Díaz Díaz, quien fuera también director del Gedo e incluso tutor de Rico y Reyes. “Fue el que más impulsó el deporte”, desliza Monella. Aparece en la conversación los populares torneos de fútbol-sala disputados entre alumnos en el patio. Rico y Reyes abusaban.

“Soy de Oviedo, del Oviedo y ya sabe usted quién gana estos partidos”, desliza Ramón Fernández, profesor de Mecanizado y Mantenimiento. “Antes había más pasión. En Primera era distinto”, apunta Agustín Ortal, encargado de la asignatura de Electricidad. “El derbi va a estar muy peleado”, opina Francisco Tamargo. “Que se porten todos bien, que se note la educación que les dimos aquí, y que gane el Sporting, por supuesto”, dice Aurora García, profesora de Lengua y Humanística de Rico y Reyes, y madre de uno de los fisioterapeutas del equipo femenino rojiblanco. “A mí lo que me molesta es que las directivas se están comportando como si fueran chiquillos”, comparte Monella.

Javi Rico y Rubén Reyes se enfrentarán por primera vez en un derbi y forman parte de una larga lista de exjugadores de fútbol que pasaron por las aulas del Gedo. Entre ellos, los rojiblancos Luis Enrique, “que además ganaba todos los campeonatos de pin-pon”, Juanjo (actual entrenador de porteros de la selección), José Manuel Colmenero, o el azul Fandiño, entre otros. “El Gedo marca, ¡eh!”, comparte el profesorado como uno de los lemas que, desde que en 1929 echara a andar el centro, sobrevive al paso de las generaciones. “Y los caldereros son de otra pasta”, concluyen en un guiño a aquellos estudiantes que hoy son arquitectos del futuro deportivo de Sporting y Oviedo.