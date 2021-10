Gallego, "a tope” antes del derbi

“Llego a tope, es imposible que haya una mayor motivación”. David Gallego está preparado para el derbi asturiano. “La semana ha sido muy buena, llegamos en un momento óptimo, sabiendo que va a ser muy difícil, pero confiados de que vamos a hacer un grandísimo partido”, aseguró el técnico rojiblanco en la previa del encuentro contra el Oviedo.

El preparador rojiblanco aseguró que “no voy a perder tiempo” con el cruce de comentarios entre los dos equipos. Pero, a renglón seguido, dejó su píldora para “calentar” el derbi. “No ficharía a ningún jugador del Oviedo, tengo a los mejores”, incidió. No obstante, concedió que “tienen jugadores que marcan diferencias, como Borja, que es jugador de Primera”. Unos comentarios que sirven para aumentar la tensión y la motivación antes del trascendental encuentro. “No concibo a mi equipo sin participar contra cualquier rival, tomándoselo al límite de sus posibilidades”, remarcó.

Un plus que ayer le dio la afición, en el entrenamiento de puertas abiertas. “Nuestra gente nos multiplica, nos ayuda, nos anima, nos da ese plus de energía”, alabó. “Nos sentimos muy protegidos y arropados, nos vamos con la sensación de que somos muy grandes y que unidos somos muy poderosos”, explicitó antes de lamentar la ausencia de afición rojiblanca en el Tartiere: “Apoyamos 100% la decisión de las peñas y el club, estamos a muerte con ellos, aunque no los vamos a ver presentes, sabemos que están ahí”.

En el aspecto deportivo, Gallego podrá contar con Mariño, que está “al 100%”. No así con Christian Rivera, con una lumbalgia, y Gaspar y el “Puma”, concentrados con sus selecciones. “La competición está adulterada, perdemos potencial y nos debilitamos, nos perjudica que no pare la Liga”, denunció. La clave del encuentro, asegura, estará en “el acierto en las áreas”.

Con todo, para Gallego el derbi asturiano es “top 1, y eso que aún no lo viví con afición”, explicó. “Viví algún Espanyol-Barça en categorías inferiores y aquí estamos muy por encima en cuanto a rivalidad. Espero estar en muchos más”, sentenció. De momento, hoy buscará su primera victoria en el derbi regional.

Gaspar, el mejor de septiembre. El jugador rojiblanco Gaspar Campos, que ayer no debutó con la Rojita, ha sido elegido como el mejor jugador de Segunda de toda la Segunda División.