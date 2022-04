El Sporting quiere un derbi rojiblanco: rechaza enviar localidades a Oviedo y ofrece entradas de acompañante a sus abonados

El derbi ya se juega en los despachos. El pulso por el envío de entradas a la afición rival y el dispositivo de seguridad que envuelve el traslado de los seguidores fue el campo de batalla entre Sporting de Gijón y Oviedo durante la primera vuelta. Ha vuelto a repetirse ahora. Ante el duelo que se disputará en El Molinón el sábado 16 de abril, a las 20.30 horas, el Sporting ya ha informado al club azul de su intención de no enviarles ninguna entrada, tal y como anunció Javier Fernández en la previa del choque de esta campaña en el Tartiere. Los gijoneses se apoyan en su rechazo a los traslados en "burbuja" como un trato que no corresponde a los aficionados. El conjunto carbayón, por su parte, prefiere guardar silencio sobre esta postura, pendiente de las medidas que se adopten en la reunión con Delegación de Gobierno, con un primer encuentro informal esta tarde. No será el único.

"El Real Sporting le ha comunicado al Real Oviedo que no va a enviar entradas para la venta en Oviedo de cara al próximo partido. Es una decisión unilateral del club local", ha informado esta mañana el Oviedo. El Sporting, por su parte, ha dado a conocer que hará descuentos a sus abonados para que puedan retirar entradas de acompañante, que ya se pueden retirar en taquilla. Cada abonado podrá adquirir un máximo de dos entradas. Las localidades serán nominativas e intransferibles y será imprescindible presentar el carné de abonado e identificar a las personas que harán uso de las entradas. Las localidades se ubicarán en la Tribuna y Grada Oeste (30 euros), la Tribuna y Grada Este (25 euros), y las Tribunas y Grada Norte y Sur (20 euros). Para los menores de 14 años, los precios serán de 10 euros en todas las zonas del campo. Los abonados de opción B y nuevas altas deberán pagar un suplemento. El coste del suplemento será de 10 euros para Adultos y 5 euros para los abonados de las categorías Sub 26, Jubilados y Diversidad Funcional. Para las categorías Juvenil y Júnior, el acceso será gratuito. Las localidades para el público en general, entre 40 y 60 euros El Sporting también ha informado de los precios para las entradas del público en general. Las localidades se ubicarán en la Tribuna Oeste (60 euros), la Tribuna Este (50 euros), y las Tribunas Norte y Sur (40 euros). Para los menores de 14 años, los precios serán de 20 euros en todas las zonas del campo. La venta de estas localidades se iniciará el próximo lunes en el horario habitual.