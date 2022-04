El Oviedo “pasa” del Sporting y la afición pide entradas para el derbi

El Oviedo tiene una máxima en estos momentos: que nada distraiga del objetivo del play-off en el mejor momento de la temporada para los azules. Por eso, en el club azul se adopta un perfil bajo respecto a la polémica de las entradas para el derbi, una vez confirmado que el Sporting no piensa enviar localidades de visitante “de forma unilateral”, según dijo ayer la entidad carbayona en una breve comunicación.

La política del Oviedo llega también a las peñas, que quieren centrar todos los esfuerzos en apoyar al equipo este domingo en el Tartiere. “Leganés, Leganés y Leganés”, se limitó a decir ayer Jaime Campillo, vicepresidente de la Asociación de Peñas del Oviedo (APARO), al salir de Delegación del Gobierno. Pese al esfuerzo en no levantar la voz, el cabreo en parte de la hinchada del Oviedo es bien palpable por la negativa del Sporting a no enviar entradas

Los hinchas del Oviedo que ayer acudieron a las tiendas oficiales del club para comprar entradas criticaron dicha medida. “No me gusta nada y creo que todos tenemos que ser un poco más sensatos. Esto es fútbol y son dos ciudades que están al lado”, aseguró Joaquín Díaz antes de volver a la cafetería que regenta, La Seronda, donde va a tomar el café el Cuco Ziganda.

Susana Menéndez, madre de un oviedista, acudió a comprar un abono para los últimos cuatro partidos de Liga. “Que el Sporting no mande entradas me parece fatal, mi hijo seguro que tenía la ilusión de ir al campo en el derbi”.

César Suárez pensaba bastante parecido. “Ellos vinieron en la ida y no paso nada. Mientras no haya altercados que lamentar se debería poner empeño en cierta normalidad”. Arsenio García tenía una frase para resumir la polémica de las entradas: “Eso es politiqueo barato. A ver si se soluciona”. José María Sal, por su parte, recalca que “lo ideal sería que mandasen entradas y que no hubiese incidentes”.