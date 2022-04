Oviedo y Sporting se han visto las caras en la sede de Delegación de Gobierno esta mañana. La reunión ha servido para confirmar que no habrá desplazamiento de seguidores azules a El Molinón de cara al derbi ya que el Sporting se mantiene en su negativa de no enviar localidades a Oviedo. “Es un error que no manden entradas porque alienta las tensiones y, además, esa medida se dirige a que el grupo de aficionados visitantes pueda estar más protegidos en el campo”, expuso la Delegada del Gobierno en Asturias.

“Hemos insistido a los clubes que son medidas impuestas por la Ley antiviolencia y que nos impone, cuando se declara de alto riesgo, unas medidas especiales que garantice la seguridad de los aficionados”, comentó Delia Losa al término de una reunión que se extendió durante 45 minutos. “Espero que se reúnan, esa es la intención. Son esfuerzos para que dos clubes privados puedan desarrollar su actividad con medios públicos, como son las Fuerzas de seguridad”, añadió Losa. La delegada defendió las medidas impuestas en los últimos derbis: “Desde que llevamos a cabo este tipo de medidas esto no ha habido ningún incidente. La ley se aprueba porque hubo incidentes graves, no aquí, sino en otros campos. Ha habido muertos en los aledaños de los campos de fútbol”. Losa incluso contradijo la versión sportinguista de que medidas de este tipo solo existen en el derbi asturiano. "No es cierto que estos dispositivos no existan en el resto de España. Es una ley de ámbito nacional y cada domingo hay partidos de alto riesgo y se aplican dispositivos así e incluso mayores, porque hay ciudades como Madrid donde estos dispositivos se duplican o se cuatriplican. No es cierto en absoluto. Lo que le pediría a las directivas es que no alienten con declaraciones de ese tipo una malsana relación que no corresponde con la realidad".