Jorge Menéndez Vallina, presidente del Real Oviedo, ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Instagram en la que analiza la última polémica con el Sporting, que no mandará localidades al conjunto azul de cara al derbi del 16 de abril, y ha anunciado que no irá al palco de El Molinón, a pesar de que esta mañana Fernando Corral, portavoz del consejo, ha asegurado que sí habrá representación institucional en el estadio rojiblanco. “No es de recibo que la directiva del Sporting decida por ellos (los aficionados del Oviedo)”, ha escrito el máximo responsable del Oviedo.

Vallina asegura que en el partido de la primera vuelta se decidió ceder 1.200 localidades al Sporting y que “ante la falta de apoyo de su afición que no las retiraban, decidieron hacerse los exquisitos y decir que “renunciaban” por la dureza del dispositivo policial (ridículo ya que siempre fue así)”. Ya añade que “ahora llegará su prensa afín a decir que no somos dignos de representar a una institución como el Real Oviedo y demás estupideces. Precisamente por representar a quien represento no voy a ir a ese partido si me invitan”.

El mensaje completo del presidente azul fue el siguiente: “Respeto absoluto a nuestra afición. No es de recibo que la directiva del Sporting decida por ellos. Ellos son libres de esperar 8 o 20 horas por seguir a su equipo. Nosotros enviamos 1.200 entradas para el partido de ida. Ante la falta de apoyo de su afición que no las retiraban, decidieron hacerse los exquisitos y decir que “renunciaban” por la dureza del dispositivo policial (ridículo ya que siempre fue así). Y ahora se escudan en la misma excusa para evitar que nuestra gente vaya al partido a apoyar a los suyos. ¿Y somos nosotros los que enturbiamos las relaciones? No. Toda acción tiene su reacción. Yo no pienso ir al placo de ese partido. Lo veré por TV, al igual que nuestra afición. Y estaré apoyando a mi equipo de corazón. No es la primera que pasa. Ahora llegará su prensa afín a decir que no somos dignos de representar a una institución como el Real Oviedo y demás estupideces. Precisamente por representar a quien represento no voy a ir a ese partido si me invitan (que después de esto está por ver). Ya les evito el problema, yo no voy sin mi afición. Pero ahora centrémonos en el Leganés y en mostrarle todo nuestro apoyo al equipo. He dicho”.