El Gobierno afea al Sporting que no dé entradas al Oviedo: “Alienta tensiones”

Un nuevo capítulo en la guerra abierta entre Oviedo y Sporting ha llevado a la Delegación de Gobierno, parte en este enfrentamiento al no haber sido capaz de encauzar la situación con diplomacia, a cambiar de estrategia. Ahora será un actor pasivo. No hay “feeling” entre clubes y la negativa del Sporting a enviar entradas al Oviedo ha sido la última muestra. Por eso, Delia Losa, Delegada del Gobierno en Asturias, fue clara en la reunión que todas las partes mantuvieron ayer en la sede de la Delegación, en Oviedo: tienen que ser los propios clubes los que acuerden las medidas para los futuros desplazamientos.

La tensión contenida de los últimos días saltó por los aires con una publicación de Jorge Menéndez Vallina, presidente azul, en Instagram en la que se desmarcaba de la idea expresada horas antes por Fernando Corral, portavoz del Oviedo, de ir al palco de El Molinón y en la que acusa al Sporting de decidir por los aficionados carbayones.

“No es de recibo que la directiva del Sporting decida por ellos (los aficionados del Oviedo). Ellos son libres de esperar 8 o 20 horas por seguir a su equipo”, publicó Menéndez Vallina, que expuso las, a su juicio, razones por las que el Sporting había adoptado su postura en el duelo de la primera vuelta. “Nosotros enviamos 1.200 entradas para el partido de ida. Ante la falta de apoyo de su afición, que no las retiraban, decidieron hacerse los exquisitos y decir que ‘renunciaban’ por la dureza del dispositivo policial (ridículo, ya que siempre fue así). Y ahora se escudan en la misma excusa para evitar que nuestra gente vaya al partido a apoyar a los suyos”, expuso.

La reacción de Vallina fue consecuencia de la reunión que horas antes había unido a Sporting y Oviedo. En la misma, que duró unos 45 minutos, Carlos Barcia, del área corporativa del Sporting, insistió en la idea de que al no estar de acuerdo con el protocolo ideado para el desplazamiento de la afición visitante no se enviarían entradas al Oviedo. El club azul, representado por Manolo Paredes, vicepresidente; Fernando Corral, portavoz, y David Alonso, gerente, ya conocía las intenciones rojiblancas desde la semana pasada. Ese, el del envío de entradas, es el gran punto de fricción en este nuevo desencuentro. Un detalle que Delia Losa no dejó pasar por alto. “Me parece un error que no manden entradas porque alienta las tensiones y, además, esa medida se dirige a que el grupo de aficionados visitantes pueda estar más protegidos en el campo”, defendió la Delegada del Gobierno.

"Hemos emplazado a los dos clubes para que, de cara a futuros derbis, se reúnan las directivas y las peñas, y hagan una propuesta” Delia Losa - Delegada del Gobierno

Al término de la reunión, Barcia rehusó hacer declaraciones, pero sí valoró la situación Corral, que anunció que habría representación institucional en El Molinón: “Asistiremos como lo haríamos a cualquier otro partido… Si se nos invita, claro”. Vallina, sin embargo, se desmarcó de esta postura algunas horas después: “Yo no pienso ir al palco de ese partido. Lo veré por televisión, al igual que nuestra afición”. La intención del Sporting es cursar invitación al palco a comienzos de la semana que viene.

Ante la imposibilidad de acercar posturas, Losa opta ahora por pasarle el testigo a los clubes. No para este próximo derbi, en el que la premura de la fecha hace que cualquier intento de arreglo esté descartado. Pero sí para el futuro. La solución pasa por lo que hablen Oviedo y Sporting entre ellos. “Hemos emplazado a los dos clubes para que, de cara a futuros derbis, se reúnan las directivas y las peñas, y hagan una propuesta”, aseguró. “Espero que se reúnan, esa es la intención. Son esfuerzos para que dos clubes privados puedan desarrollar su actividad con medios públicos, como son las fuerzas de seguridad”, insistió Losa, que subrayó que “desde que llevamos a cabo este tipo de medidas no ha habido ningún incidente. La ley se aprueba porque hubo incidentes graves, no aquí, sino en otros campos. Ha habido muertos en los aledaños de los campos de fútbol”.

Corral mostró la predisposición azul a encauzar la polémica en futuros encuentros: “Hay un problema, que ya han manifestado nuestras peñas en el pasado, una incomodidad en los desplazamientos clara. Y hay que intentar desde los clubes, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mejorar las cosas. Vamos a trabajarlo para el futuro”.

Losa evitó entrar de lleno en la polémica entre las dos instituciones, pero sí dejó un par de recados para la directiva rojiblanca. El primero, ya comentado, sobre la decisión de no enviar entradas. El segundo, más vehemente, en respuesta a las declaraciones de Javier Martínez, vicepresidente rojiblanco, en las que señalaba que “no hay otra ciudad en España donde se trate a los aficionados como delincuentes”. Losa censuró el comentario: “Eso no es cierto en absoluto. Aplicamos una ley de ámbito nacional, cada domingo hay partidos de alto riesgo y se aplican dispositivos así e incluso mayores, porque hay ciudades como Madrid donde estos dispositivos se duplican o se cuatriplican. Lo que le pediría a las directivas es que no alienten con declaraciones de ese tipo una malsana relación que no corresponde con la realidad”.